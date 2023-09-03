Kadirli'de Otomobil Çarpışması: 8 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 8 kişi yaralandı. Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.