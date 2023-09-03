Kadirli'de Otomobil Çarpışması: 8 Yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 8 kişi yaralandı. Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
A.İ.K. idaresindeki 80 AAN 580 plakalı otomobil, Kadirli-Adana kara yolunun 5'inci kilometresinde, M.D. yönetimindeki 31 RP 743 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Otomobil