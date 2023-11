Kadirli'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli-Osmaniye karayolu üzeri Tatarlı köyü civarında meydana geldi. Mürsel K. idaresindeki 80 HF 839 plakalı otomobil ile Saffet C'nin kullandığı 80 AT 466 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araç sürücüleri Mürsel K. ve Saffet C. ve her iki araçta bulunan iki kişi daha yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralı sürücüler itfaiye tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekibine teslim edildi. Kazada yaralananlar Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapanan Kadirli-Osmaniye karayolu kaza yapan araçların kaza yerinden kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.