Kadirli'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mürsel K. idaresindeki 80 HF 839 plakalı otomobil, Kadirli- Adana kara yolunda, Saffet C'nin kullandığı 80 AT 466 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçta sıkışan sürücüler Mürsel K. ve Saffet C. ile yanlarında bulunan 2 kişi, itfaiye ekiplerince otomobillerden çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan 4 kişiyi Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA / Otomobil