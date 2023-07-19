Kadirli'de Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kadirli Devlet Hastanesine götürüldü.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Soner G. idaresindeki 80 LK 256 plakalı otomobil, Kadirli-Sumbas kara yolu Yusufizzettin köyü yakınlarında, Haydar B. yönetimindeki 80 DJ 646 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ve araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Otomobil