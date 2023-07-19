Kadirli'de Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kadirli Devlet Hastanesine götürüldü.