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Kadirli'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada, sürücüler ve M.D'nin kullandığı araçtaki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.