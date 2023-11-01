Kadirli'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Ağaca Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Oğuzhan Akgüloğlu idaresindeki otomobilin kontrolden çıkması sonucu ağaca çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Oğuzhan Akgüloğlu idaresindeki 80 KR 093 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil