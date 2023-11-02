Kadirli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: 3 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli- Adana karayolu Çukurköprü köyü civarında meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan Akgüloğlu idaresindeki 80 KR 093 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Kadirli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. - OSMANİYE