Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Kadir Yırtar kimdir? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Kadir Yırtar kimdir? Yeni Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar kaç yaşında, nereli? Kadir Yırtar hayatı ve biyografisi!

Kadir Yırtar kimdir? Sorusu, Resmi Gazete'de yayımlanan atamaların ardından gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi tarafından Yeni İzmir Emniyet Celal Sel Dinç hakkındaki detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesine göre, 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Peki, Kadir Yırtar kimdir? Yeni Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar kaç yaşında, nereli? Kadir Yırtar hayatı ve biyografisi!

KADİR YIRTAR KİMDİR?

Kadir Yırtar, 1969 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve Ortaöğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1989 yılında girdiği Polis Akademisi'nden 1993 yılında mezun oldu. Sırasıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü, TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda, TC Frankfurt Başkonsolosluğu'nda Ataşe olarak, EGM Koruma Dairesi Başkanlığı'nda, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapmıştır. Kadir Yırtar, 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Erzurum Emniyet Müdürlüğüne atandı.