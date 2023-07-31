Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Kadir Yıldız hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Kadir Yıldız'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Kadir Yıldız kimdir? Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kaç yaşında, nereli?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Kadir Yıldız hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Kadir Yıldız'ın hayatını araştırıyor. Peki, Kadir Yıldız kimdir? Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

KADİR YILDIZ KİMDİR?



Kadir Yıldız (28 Şubat 1963) Türk asker. Mevcut Donanma Komutanı.

28 Şubat 1963 tarihinde Kırklareli'nde doğdu. Lise eğitimini Polis Kolejinde tamamladı. 1984 yılında Deniz Harp Okulundan mezun oldu. Deniz Harp Akademisinde kurmay subaylık eğitimi aldı.

2004'te deniz kurmay albay rütbesine terfi etti. Bu rütbede TCG Ege Komutanlığı, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi II. Daire Başkanlığı Üyeliği, Güney Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2014'te tuğamiral rütbesine terfi etti. 2014-2016 arası İskenderun Deniz Üssü Komutanlığı, 2016-2017 arası Akdeniz Bölge Komutanlığı yaptı.

2017'de tümamiral rütbesine terfi etti. 2017-2019 arası Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, 2019-2020 arası Genelkurmay Lojistik Başkanlığı yaptı. 2020 yılında Güney Deniz Saha Komutanlığına atandı. 2021'de koramiral rütbesine terfi etti. 18 Ağustos 2022'de Donanma Komutanı olarak atandı.