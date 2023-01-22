Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bilinmekte olan Kadir Topbaş öldü mü? Sorusu, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve Kadir Topbaş öldü mü, yaşıyor mu? Soruları ile birlikte araştırılıyor. Peki, Kadir Topbaş öldü mü? Kadir Topbaş öldü mü, yaşıyor mu?

Kadir Topbaş öldü mü? Sorusu, 16 Kasım tarihinden beri koronavirüs tedavisi gören ve 3 Ocak tarihinde diyalize bağlanan Kadir Topbaş'ın son durumunu merak edenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Topbaş, 2004'ten istifa ettiği 2017'ye kadar İBB Başkanlığı görevini yürütmüştü. Peki, Kadir Topbaş öldü mü? Kadir Topbaş öldü mü, yaşıyor mu?

KADİR TOPBAŞ ÖLDÜ MÜ?

16 Kasım tarihinden beri koronavirüs tedavisi gören ve 3 Ocak tarihinde diyalize bağlanan, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 76 yaşında yaşamını yitirdi. Babasının ölümü sonrası açıklama yapan Ömer Topbaş, Kadir Topbaş'ın ölüm nedeninin koronavirüs olmadığını açıkladı.

Kadir Topbaş'ın ölümü sonrası oğlu Ömer Topbaş'la konuşan gazeteci Candaş Tolga Işık, "Az önce Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş'la konuştum "Babam Covid'i atlattı ama sonrasında bağışıklığın düşmesiyle çoklu organ yetmezliği gelişti ve tekrar yoğun bakıma alındı. 30 dakika önce de babamı kaybettik" dediğini aktardı.