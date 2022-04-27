Kadir Suresi'nin konusu; Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır. Kadir Suresi çok faziletli ve özellikle Kadir Gecelerinde nafile namazlarda okunması tavsiye edilen bir suredir. Peki, Kadir Suresi hangi sayfada ve cüzde bulunur? Kadir Suresi (İnnaenzelnehü fileyletil gadr) Arapça yazılışı, okunuşu ve Türkçe meali nedir?

KADİR SURESİ KUR'AN-I KERİM'DE HANGİ CÜZDE VE SAYFADA BULUNUR?

Kadir Suresi Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzde bulunmaktadır. Sayfa sayısı ise 598 dir. Yani Kadir Suresi Kur'an-ı Kerim'de 598. sayfada bulunuyor. Bazı Kuran'ı Kerim'ler basımevi hatasından dolayı 2 sayfa ileri veya geri oynayabilir. Yani basım hatası olmayan Kuran'larda Kadir Suresi 598. sayfadadır. Bazılarında ise 596. veya 600. (+2 / -2) sayfalarda olabilir.

Kadir Suresi hangi sayfada : 598. sayfada

Kadir Suresi hangi cüzde : 30. cüzde

KADİR SURESİ HAKKINDA BİLGİLER

Kadir Suresi Kur'an-ı Kerim'in 97. suresidir. Sure toplamda 5 ayetten oluşmaktadır.

Mekke'de indirildiği için Mekki bir suredir. Abese Suresi'nden sonra indirilmiştir. Sure, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsettiği için sureye Kadir Suresi adı verilmiştir.

Kadir isminin anlamı nedir : "Azamet - Şeref" anlamlarına gelmektedir.

"Azamet - Şeref" anlamlarına gelmektedir. Kadir Suresi Mekki mi Medeni mi : Mekki

Mekki Kadir Suresi kaç ayet : 5 ayet

5 ayet Kadir Suresi kaçıncı suredir : 97. suredir

97. suredir Kadir Suresi kelime sayısı : 30

30 Kadir Suresi harf sayısı : 112

KADİR SURESİ'NİN KONUSU NEDİR?

Kadir Suresi'nde, Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır.

KADİR SURESİ NUZÜL

Mushaftaki sıralamada doksan yedinci, iniş sırasına göre yirmi beşinci sûredir. Abese sûresinden sonra, Şems sûresinden önce Mekke'de inmiştir. Bir rivayete göre müfessirlerin çoğu Medine'de indiğini söylemişlerdir (bk. Şevkânî, V, 554).

KADİR SURESİ ARAPÇA YAZILIŞI

Kadir Suresi

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim.

1. Ayet okunuşu : İnnâ enzelnâhü fî leyletil gadr.

2. Ayet okunuşu : Vemâ edrâkemâ leyletül gadr.

3. Ayet okunuşu : Leyletül gadri hayrummin elfişehr.

4. Ayet okunuşu : Tenezzelül melâiketü verruhu fihâ biizni rabbihimmin külliemr.

5. Ayet okunuşu : Selamun hiye hatte metleîl fecr.

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI NEDİR? (DİYANET)

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

1. Ayet meali : Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Ayet meali : Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!

3. Ayet meali : Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4. Ayet meali : Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.

5. Ayet meali : O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

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