Kadir Suresi hangi sayfada ve cüzde bulunur? Kadir Suresi (İnnaenzelnehü fileyletil gadr) Arapça yazılışı, okunuşu ve Türkçe meali nedir?
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Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır. Bu bakımdan Kadir Suresi çok faziletli bir suredir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir. Kadir Suresi ile ilgili vatandaşlar, Kadir Suresi hangi sayfada? Kadir Suresi (İnnaenzelnehü fileyletil gadr) Arapça yazılışı, okunuşu ve Türkçe meali nedir? Hangi cüzde ve sayfada? merak ediyor. İşte bilgiler...
Kadir Suresi'nin konusu; Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır. Kadir Suresi çok faziletli ve özellikle Kadir Gecelerinde nafile namazlarda okunması tavsiye edilen bir suredir. Peki, Kadir Suresi hangi sayfada ve cüzde bulunur? Kadir Suresi (İnnaenzelnehü fileyletil gadr) Arapça yazılışı, okunuşu ve Türkçe meali nedir?
Kadir Suresi Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzde bulunmaktadır. Sayfa sayısı ise 598 dir. Yani Kadir Suresi Kur'an-ı Kerim'de 598. sayfada bulunuyor. Bazı Kuran'ı Kerim'ler basımevi hatasından dolayı 2 sayfa ileri veya geri oynayabilir. Yani basım hatası olmayan Kuran'larda Kadir Suresi 598. sayfadadır. Bazılarında ise 596. veya 600. (+2 / -2) sayfalarda olabilir.
Kadir Suresi hangi sayfada : 598. sayfada
Kadir Suresi hangi cüzde : 30. cüzde
Kadir Suresi Kur'an-ı Kerim'in 97. suresidir. Sure toplamda 5 ayetten oluşmaktadır.
Mekke'de indirildiği için Mekki bir suredir. Abese Suresi'nden sonra indirilmiştir. Sure, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsettiği için sureye Kadir Suresi adı verilmiştir.
- Kadir isminin anlamı nedir : "Azamet - Şeref" anlamlarına gelmektedir.
- Kadir Suresi Mekki mi Medeni mi : Mekki
- Kadir Suresi kaç ayet : 5 ayet
- Kadir Suresi kaçıncı suredir : 97. suredir
- Kadir Suresi kelime sayısı : 30
- Kadir Suresi harf sayısı : 112
Kadir Suresi'nde, Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır.
Mushaftaki sıralamada doksan yedinci, iniş sırasına göre yirmi beşinci sûredir. Abese sûresinden sonra, Şems sûresinden önce Mekke'de inmiştir. Bir rivayete göre müfessirlerin çoğu Medine'de indiğini söylemişlerdir (bk. Şevkânî, V, 554).
Bismillahirrahmanirrahim.
1. Ayet okunuşu : İnnâ enzelnâhü fî leyletil gadr.
2. Ayet okunuşu : Vemâ edrâkemâ leyletül gadr.
3. Ayet okunuşu : Leyletül gadri hayrummin elfişehr.
4. Ayet okunuşu : Tenezzelül melâiketü verruhu fihâ biizni rabbihimmin külliemr.
5. Ayet okunuşu : Selamun hiye hatte metleîl fecr.
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
1. Ayet meali : Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
2. Ayet meali : Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!
3. Ayet meali : Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4. Ayet meali : Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
5. Ayet meali : O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.