Kadir Şeker kaç yıl ceza aldı? Konya'da sevgilisi tarafından şiddete uğrayan Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken, Özgür Duran ile arbede yaşayan ve arbede sırasında Duran'ın ölümüne neden olan Kadir Şeker'in yargılandığı dava bugün görüldü. Peki, Kadir Şeker tahliye oldu mu? Kadir Şeker kaç yıl ceza aldı? Kadir Şeker davası haberimizde...

KADİR ŞEKER KAÇ YIL CEZA ALDI?

5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalışırken çıkan arbedede Duran'ı öldüren Kadir Şeker'in yargılandığı dava bugün görüldü. Mahkeme, Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verirken, cezasını ise 10 yıl 10 aya düşürdü.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI KARARI BOZULMUŞTU

Şeker'e "kasten adam öldürme" suçundan açılan ve Ekim 2020'de 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ömür boyu hapis cezası kararı verilmiş; bu ceza, suçun "haksız tahrik" altında işlendiği gerekçesiyle önce 15 yıla, ardından duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirilmişti.

KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?

Olay, 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalıştı. Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.