Kadir Şeker tahliye oldu mu? Kadir Şeker davası ne oldu? Yargıtay'dan son dakika kararı! - Haberler

Kadir Şeker, iki sene önce Konya'da Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu. Kadir Şeker tahliye oldu mu ve Kadir Şeker davası ne oldu soruları gündemden düşmüyor. Kadir Şeker tahliye oldu mu? Kadir Şeker davası ne oldu? Yargıtay'dan son dakika kararı! Detaylar haberimizdedir…

KADİR ŞEKER TAHLİYE OLDU MU?

Verilen bu karara yapılan itirazın ardından dosya İstinaf Mahkemesi'ne gönderilmişti. Yapılan itirazı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Şeker'in aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu ve kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili olarak yapılan temyiz incelemesini tamamladı. Daire, Kadir Şeker'in cezasını fazla bularak bozdu. Kararda, maktul Duran'ın Kadir Şeker'e küfür ettiğine, üzerine yürüyerek tokat attığına ve boğazını sıkarak yaraladığına işaret edildi.

YARGITAY'DAN SON DAKİKA KARARI!

Kadir Şeker'in avukatlarından Emrah Daylan, ''Yargıtay, kararında, tahrik indirimin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini belirtti. Böylelikle cezası 10 yıla düşecek ve cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verebilir. Kadir, en kısa sürede tahliye olacak'' diye konuştu.

KADİR ŞEKER DAVASI NE OLDU?

Kadir Şeker'in avukatlarından, Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ da, "Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yaptığı incelemede Kadir'e verilen cezanın fazla olduğuna kanaat getirmiş, böylelikle dosya yerel mahkemeye tekrar gönderilecek. Mahkeme de uygun bulursa bir tensip duruşması ile, Kadir'e indirim hükümlerini uygular ve cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurarak tahliye kararını verebilir" ifadelerini kullandı.

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