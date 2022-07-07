Kadir Şeker tahliye görüntüleri 2022! (VİDEOLU) Kadir Şeker tahliye mi edildi? Cezaevi tahliye videosu...

Kadir Şeker tahliye görüntüleri 2022! Mahkemenin kararı sonrası Kadir Şeker'in avukatları tarafından karara yönelik itiraz başvurusu yapıldı. İtiraz üzerine Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı görüşerek, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi. Kadir Şeker tahliye görüntüleri yayınlandı mı? Kadir Şeker tahliye görüntüleri videosu izle!

KADİR ŞEKER TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

Konya'da 5 Şubat 2020'de sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker (22), 5 Temmuz Salı günü yeniden yargılandığı davada cezasının 10 yıl 10 aya düşürülüp, tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

Mahkemenin kararı sonrası Kadir Şeker'in avukatları tarafından karara yönelik itiraz başvurusu yapıldı. İtiraz üzerine Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı görüşerek, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.

KADİR ŞEKER TAHLİYE GÖRÜNTÜLERİ (VİDEO)

2 yıl 5 ay 1 gün süreyle tutuklu bulunduğu göz önüne alınan Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevi'nden yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye oldu. Cezası onanması için dosyası tekrar Yargıtay'a gönderilecek olan ve bu süreçte tutuksuz yargılaması devam eden Şeker, cezaevinden çıktı.

Ellerinde poşetlerle yürüyerek cezaevinden çıkan Kadir Şeker'i ailesi ve yakınları karşıladı. Sevinç yaşayan yakınlarına sarılan Kadir Şeker, bekleyen araca binerek cezaevi önünden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı. Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti.

15 YIL HAPİS CEZASI 12 YIL 6 AYA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, "iyi hal" indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü. Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.

KARARIN BOZULMASINA HÜKMEDİLDİ

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedildiği belirtilmişti.

TUTUKLUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLMİŞTİ

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince dün 5 Temmuz yeniden yargılanan Kadir Şeker'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.