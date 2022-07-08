Kadir Şeker tahliye edildi mi? Kadir Şeker serbest mi?

Konya'da 5 Şubat 2020'de meydana gelen olayda Kadir Şeker, Özgür Duran tarafından şiddet gören Ayşe Dırla'yı kurtarmak istemiş, fakat bu sırada çıkan arbede sonucu Duran'ın bıçakla ölümüne sebep olmuştu. Ülke gündeminden düşmeyen olay hakkında detaylar araştırılırkenKadir Şeker tahliye edildi mi, Kadir Şeker serbest mi, merak edildi.

KADİR ŞEKER TAHLİYE EDİLDİ Mİ?

Mahkemenin kararı sonrası Kadir Şeker'in avukatları tarafından karara yönelik itiraz başvurusu yapıldı. İtiraz üzerine Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı görüşerek, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi. Şeker'in avukatlarından Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, Kadir Şeker için 4. Ağır Ceza Mahkemesine verdikleri itiraz dilekçesinin kabul edildiğini söyledi. Aladağ, tahliye ve devamındaki sürecin takipçisi olduklarını aktardı. Şeker'in tutukluluğuna Konya Cumhuriyet Başsavcılığının da itiraz ettiği öğrenildi.