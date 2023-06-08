Konya'da sevgilisini döven Özgür Duran'ı öldüren Kadir Şeker, ömür boyu hapse çarptırıldıktan sonra Yargıtay kararıyla tahliye edildi. Kullanıcılar tarafından Kadir Şeker serbest bırakıldı mı araştırılıyor. Peki, Kadir Şeker serbest bırakıldı mı? Kadir Şeker son durum ne? Kadir Şeker tahliye oldu mu? İşte detaylar...

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezası onandıktan sonra tekrar tutuklan Kadir Şeker'in son durumu merak konusu oldu. Peki, Kadir Şeker serbest bırakıldı mı? Kadir Şeker son durum ne? Kadir Şeker tahliye oldu mu? Detaylar haberimizde...

KADİR ŞEKER SERBEST BIRAKILDI MI?

5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana gelen olayda, Özgür Duran'ın(32), sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü sırada, olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker (22), çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' nedeniyle işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının itirazı üzerine Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onayladı. Bunun üzerine dosya temyiz için Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker hakkında verilen kararı bozdu. Kararı bozma gerekçesinde ise ''Sanık Kadir'in eylemini, maktulden kaynaklanan ve olay yerinden uzaklaşmakta olan sanığı tehdit etmesi, hakaret etmesi, üzerine yürüyerek tekme tokat vurması, boğazını sıkarak sanığı basit tıbbi müdahale ile yaralaması neticesinde gerçekleştirdiği" ifadeleri kullanıldı.