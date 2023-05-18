Konya'da Ayşe Dırla isimli kişiyi şiddetten kurtarmak için Özgür Duran'la girdiği arbedede Duran'ın ölümüne neden olan Kadir Şeker, geçtiğimiz yıl tahliye edilmişti. Peki, Kadir Şeker'in cezası kesinleşti mi? Kadir Şeker davasında son durum ne? Kadir Şeker serbest mi, tutuklu mu yargılanacak?

Konya'da 2020'de sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker (22), 5 Temmuz Salı günü yeniden yargılandığı davada cezanın son durumu netleşti. Peki, Kadir Şeker'in cezası kesinleşti mi? Kadir Şeker davasında son durum ne? Kadir Şeker serbest mi, tutuklu mu yargılanacak?

KADİR ŞEKER'İN CEZASI KESİNLEŞTİ Mİ?

Mahkemenin kararı sonrası Kadir Şeker'in avukatları tarafından karara yönelik itiraz başvurusu yapıldı. İtiraz üzerine Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı görüşerek, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi. Şeker bu kararın ardından cezaevinden çıktı. Bugünse Yargıtay, 2 yıl 5 ay 1 gün süreyle tutuklu bulunan ve 10 yıl 10 ay hapis cezası alan Kadir Şeker'in cezasını onadı.

KADİR ŞEKER KİMDİR?

Şeker, 20 yaşında ve Konyalıdır. Üniversite sınavına hazırlandığı dönemde olay yerinden geçtiği sırada, kız arkadaşını darp eden birine engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı ve hakkında 19 yıla kadar yargılama istendi.