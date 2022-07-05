Konya'da, 5 Şubat 2020 tarihinde sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12 buçuk yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, bugün yeniden hakim karşısına çıkacak. Kadir Şeker davası ne zaman? Kadir Şeker yeniden yargılama bugün mü?

KADİR ŞEKER DAVASI NE ZAMAN?

Kadir Şeker'in duruşması Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 14.00'da başlayacak.

KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?

Konya'da Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker, bugün bir kez daha hakim karşısında çıkacak.

12,5 yıl hapis cezası kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker İçin yeni karar bekleniyor.