Türk komplo teorisyeni, yazar, avukat ve gazeteci olan Kadir Mısıroğlu'nun hayatı merak edildi. Peki, Kadir Mısıroğlu kimdir? Kadir Mısıroğlu kaç yaşındaydı, nereli? Kadir Mısıroğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Kadir Mısıroğlu uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 5 Mayıs 2019'da 86 yaşında vefat etti. Peki, Kadir Mısıroğlu kimdir? Kadir Mısıroğlu kaç yaşındaydı, nereli? Kadir Mısıroğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KADİR MISIROĞLU KİMDİR?

Kadir Mısıroğlu (24 Ocak 1933, Akçaabat - 5 Mayıs 2019, İstanbul), Türk komplo teorisyeni, yazar, avukat ve gazeteci.

1964'te Sebil adlı yayınevini kuran ve Sebil dergisini çıkaran Mısıroğlu, altmıştan fazla kitap yayımladı. Atatürk düşmanlığı ile tanındı. Hakaret içerdiği iddia edilen yayınları ve konuşmaları nedeniyle hakkında pek çok dava açıldı ve hapis cezası aldı. 1974 yılında Cumhuriyet Halk Partisi-Millî Selamet Partisi Koalisyonu tarafından çıkarılan genel af ile serbest kaldı. Siyasete atılarak Millî Selamet Partisine girdi. Necmettin Erbakan'ın yanında siyaset yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra yurt dışına, Batı Almanya'ya kaçtı. 7 Eylül 1983 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından Türk vatandaşlığından çıkarıldı, İngiltere'ye sığınma talebinde bulundu, İngiltere'ye yerleşti. Daha sonra yine Almanya'ya döndü. 1991'de ise Türkiye'ye döndü. 5 Mayıs 2019'da tedavi gördüğü hastanede öldü.

1933 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Akçaabat'ta, lise öğrenimini Trabzon Lisesi'nde tamamladı. 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Fakülte yıllarından itibaren hukuktan çok tarihe ilgi duydu ve Türkiye'nin yakın tarihi ile alakalı araştırmalar yapmaya yöneldi. Gençlik yıllarında çeşitli gazete ve dergilerde takma adlarla makaleler ve şiirler yayımladı. 1961'de Aynur Aydınaslan ile evlendi. Bu evlilikten Abdullah Sünusi (1963), Fatıma Mehlika (1965), Mehmet Selman (1973) isimli üç çocuğu oldu.

1964 yılında Sebil Yayınevi'ni kurdu ve "Lozan Zafer mi, Hezimet mi?" kitabının birinci cildini bu yayınevinin ilk kitabı olarak yayımladı. Rıza Nur tarafından yazılan "Hayat ve Hatıratım" adlı kitabını 1968 yılında yayımladı.

1970 yılında genişletilmiş ikinci baskısını yayımladığı "Lozan Zafer mi, Hezimet mi?" kitabı 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a istinaden toplatıldı ve Mısıroğlu hakkında dava açıldı. 1970 yılının Ocak ayında Millî Türk Talebe Birliği'nde Harf Devrimi ile alakalı verdiği bir konferanstaki sözleri nedeniyle de hakkında dava açıldı, yedi yıl hapis cezası aldı. Eskişehir Sivil Cezaevi ve İstanbul Sağmalcılar Cezaevi'nin ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yattı. Bu sırada Cerrahpaşa Tip Fakültesi Psikiyatri Kliniği'nden bir rapor aldı.[6] Bu raporla bir süre hapisten çıkmayı talep etti ancak bu talep reddedildi. 1974 yılında serbest kaldı, "Lozan Zafer mi, Hezimet mi?" kitabı ile ilgili dava da bu af ile karara varılmadan düştü.

Siyasi kariyeri, yurt dışına gidişi, T.C. vatandaşlığından çıkarılışı

1976 yılının başından itibaren Sebil dergisini çıkarmaya başladı. Bu dergideki birtakım yazılarından dolayı hakkında çok sayıda dava açıldı. Mısıroğlu, kendi ifadesine göre dokunulmazlık elde edip hakkında açılan davalardan kurtulmak amacıyla siyasete girdi. 1977 Türkiye genel seçimlerinde genel başkanlığını Necmettin Erbakan'ın üstlendiği Millî Selamet Partisi'nden (MSP) Trabzon Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili adayı oldu ancak seçimleri kaybetti. Ertesi yıl aynı partinin İstanbul'dan Senato adayı oldu fakat giremedi. 1978 yılında MSP Genel İdare Kurulu'na seçildi. 12 Eylül Darbesi ile MSP kapatıldı ve parti yöneticileri tutuklandı. Mısıroğlu ise Almanya'ya gitti. Bir süre sonra ailesini de Frankfurt'a getirtti.

1983 yılı başlarında gazete, radyo ve televizyon anonslarıyla Türkiye'ye dönmeye davet edilen Kadir Mısıroğlu, bu çağrılara yanıt vermedi. 25 Temmuz 1983 günü Cumhurbaşkanı Kenan Evren başkanlığında toplanan 12 Eylül Kabinesi, Mısıroğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmasına karar verdi. Karar 7 Eylül 1983'te Resmî Gazete'de yayımlandı ve Mısıroğlu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. Ailesi ile birlikte İngiltere'ye iltica etti. Daha sonra yine Almanya'ya döndü.

Türkiye'ye dönüşü

1991 yılında çıkarılan "Terör Kanunu" ile Türk Ceza Kanunu'ndan 163. madde çıkarılınca Türkiye'ye döndü. 2004 yılı Eylül ayında silahlı saldırıya uğradı ve sol dizinden yaralandı. Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı'nda cumartesi günleri "Cumartesi Sohbetleri" başlığıyla sohbetler veren Mısıroğlu, dinleyicilerden gelen tarih, siyaset, din, edebiyat ve gündemle ilgili soruları cevaplandırmaktaydı. Ayrıca 2016 yılının Ramazan ayı boyunca Beyaz TV'de yayınlanan Ramazan Sohbetleri programına katılmıştır.

Ölümü

Mısıroğlu'nun Üsküdar Nasuhi Mehmet Efendi Camii haziresindeki mezarı

Kadir Mısıroğlu uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 5 Mayıs 2019'da 86 yaşında öldü. Mısıroğlu'nun cenazesi 6 Mayıs 2019'da Çamlıca Camii'nde birçok siyasetçi ve devlet adamının katıldığı cenaze namazının ardından Üsküdar'daki Nasuhi Mehmet Efendi Camii haziresine defnedildi.