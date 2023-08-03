Yerel seçim hazırlıklarına devam eden AK Parti'de Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. Ak Parti Bitlis İl Başkanlığına getirilen isim ise merak edildi. Peki, Kadir Köstekçi kimdir? AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi kaç yaşında, nereli?

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Ak Parti'de Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanlıklarına atama yapıldı. Atamaların yapılmasının ardından AK Parti Bitlis İl Başkanı olan isim araştırıldı. Vatandaşlar atamalar sonrası arama motorlarında Kadir Köstekçi kimdir? AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi kaç yaşında, nereli? sorularını araştırıyor. İşte merak edilenler...

KADİR KÖSTEKÇİ KİMDİR?

Yerel seçim için işi şimdiden sıkı tutan Ak Parti'de çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 6 ilde bayrak değişimi yaşandı. Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanları değişti. Ak Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Bitlis İl Başkanlığına Kadir Köstekçi atandı.

Köstekçi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dünyaya geldi. Selçuk Üniversitesinde Hukuk bölümünü bitirdi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.