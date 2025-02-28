Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi Yayımlandı. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Kadir Koçak kimdir? Kadir Koçak kimdir? Yeni Bitlis müftüsü Kadir Koçak kimdir?

BİTLİS MÜFTÜSÜ ATAMA KARARNAMESİ



YENİ BİTLİS MÜFTÜSÜ KADİR KOÇAK KİMDİR?

28.05.1972 Tarihinde Erzurum'un Tortum İlçesi Aşağı Serdarlı Mahallesinde doğdu. 1978 yılında aynı köyde ilkokula başlayıp, 1982 yılında tamamladı. Akabinde aynı köyde İki yıl Kur'an eğitimi aldı. Ortaöğrenimini 1984 yılında Pasinler İmam-Hatip Lisesinde başlayıp, 1991 Yılında Erzurum İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. 1992 Yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başlayıp 1997 Yılında mezun oldu.

1996 Yılında Tortum Aşağı Serdarlı Mahallesinde İmam-Hatip olarak memuriyet görevine başladı. Vatani görevini yaptıktan sonra, 1999 Yılında, Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezinde otuz ay süren ihtisas eğitimini başarıyla tamamlayarak, 2002 Yılında Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesine İlçe Vaiz olarak atandı. 2005 Yılında Erzurum Merkez Cezaevi Vaizi olarak 5 ay çalıştıktan sonra, Açılan İlçe Müftülüğü sınavında başarılı olan KOÇAK, 2005 yılında Erzurum İli Olur İlçesine, İlçe Müftüsü olarak atandı. 2005-2008 Yılları arasında Erzurum Olur İlçe Müftüsü, 2008-2015 Yılları arasında Erzurum Uzundere İlçe Müftüsü 30.08.2015-16.07.2019 tarihlerinde Antalya Döşemealtı İlçe Müftüsü olarak görev yaptı.31/07/2019 tarihinde İstanbul Beylikdüzü İlçe Müftüsü olarak atandı.

Halen Beylikdüzü İlçe Müftüsü olarak görev yapan Kadir KOÇAK görev yaptığı yerlerde kısa zamanda modern hizmet binaları, birçok camii ve camii lojmanları, Kur'an Kursları, okuma salonları, gençlik merkezi yaptırdı. İnşaat projeleri yanında konferanslar, TV, radyo sohbetleri ve eğitim öğretime, yetimlere, yoksullara, engellilere, bağımlılara, gençlere, öğrencilere, kadınlara yönelik birçok sosyal kültürel proje ve faaliyetleri başarıyla uyguladı.

Başarılı çalışmalarından dolayı Diyanet İşleri Başkanı tarafından Teşekkür Belgesi ve Çalıştığı dönemlerdeki farklı mülki amirlerden Takdirnameler, Başarı Belgeleri ve Üstün Başarı Belgeleri ile taltif edildi.Evli ve iki çocuk babası olan KOÇAK İngilizce ve Arapça bilmektedir.