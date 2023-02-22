MHP Osmaniye belediye başkan adayı Kadir Kara 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Osmaniye belediye başkanı seçildi. Hayatı merak edilen Kadir Kara merak ediliyor. Peki, Kadir Kara kimdir? Kadir Kara kaç yaşında, nereli? Kadir Kara hayatı ve biyografisi nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Hatay'da

Mhp lideri Devlet Bahçeli ile birlikte depremden etkilenen Osmaniye'ye ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şehrin belediye başkanı Kadir Kara'yı tebrik etti. Ardından Kadir Kara'nın hayatı merak edildi. Peki, Kadir Kara kimdir? Kadir Kara kaç yaşında, nereli? Kadir Kara hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KADİR KARA KİMDİR?

Kadir Kara, Osmaniye merkez Sakarcalık köyü nüfusuna kayıtlı olup 14 Mart 1961 doğumludur. Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden 1983 yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun olmuştur.

Eğirdir'de yedek subay öğrenciliğinden sonra, 179. Dönem Piyade Komando Yedek Subay olarak Sarıkamış'ta askerlik hizmetini tamamlamıştır.

1986'da Aksaray Belediyesinde 657 sayılı DMK'na tabi olarak İnşaat Mühendisi kadrosunda göreve başlamıştır. 1987-1989 yılları arasında Aksaray Belediyesi İmar Müdürü olarak görev yapmıştır.

1989'da Kayseri Kocasinan Belediyesine naklen geçiş yaparak 1989-1994 yılları arasında Kocasinan Belediyesi'nde İmar ve Fen Müdürlükleri görevlerinde bulundu. 1994'te Osmaniye Merkez Belediyesi'ne naklen geçiş yaparak, 1994-2001 tarihleri arasında Osmaniye Belediyesi'nde imar müdürü kadrosunda görev yaptı.

Kadir Kara, 29 Mart 2009 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Osmaniye Belediye Başkanı seçildi.

Kadir Kara, evli ve 2'si kız 1'i erkek olmak üzere 3 çocuk babasıdır.

Kadir Kara, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Osmaniye Belediye Başkan adayı oldu.