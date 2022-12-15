6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayıyla ilgili kıza istismar iddiasıyla yargılanan Kadir İstekli, kızın babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında mağdur H.K.G.'nin avukatIar tarafından tutuklama talep edildi. Peki, YKadir İstekli tutuklandı mı? Kadir İstekli yakalandı mı?

Ülkenin gündeminde yer alan kötü olayın son gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında Kadir İstekli tutuklandı mı? Kadir İstekli yakalandı mı? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...

KADİR İSTEKLİ TUTUKLANDI MI?

Son dakika! Kızını 6 yaşındayken evlendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Yusuf Ziya Gümüşel ve küçük kızla evlendiği öne sürülen Kadir İstekli, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Toplumda yankı uyandıran ve tepkilere neden olan olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi. Kararın ardından harekete geçen polis, önce Kadir İstekli'yi Pendik'te gözaltına aldı. İstekli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Daha sonra ise baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı. İstekli ve Gümüşel bugün sevk edildikleri Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklanarak cezaevine gönderildi.