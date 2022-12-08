Son zamanlarda gündeme gelen olaylar nedeniyle birçok vatandaşa tarafından Kadir İstekli kimdir? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Son günlerde henüz altı yaşında imam nikahıyla evlendirdiği ve çocuğun her gün cinsel istismara uğradığı iddiasında yaşanan gelişmeler ile birlikte Kadir İstekli kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Kadir İstekli kimdir? Kadir İstekli olayı ne? Kadir İstekli Hoca kimdir?

Geçtiğimiz günlerde ülke gündeminde altı yaşında imam nikahıyla evlendirdiği ve çocuğun her gün cinsel istismara uğradığı iğrenç haber ile birlikte Kadir İstekli kimdir? Ve Kadir İstekli olayı ne? Sorusu araştırılmaya başlandı. Bu haberimizde merak eden kullanıcılar için Kadir İstekli kimdir? Kadir İstekli olayı ne? Sorularını yanıtladık. Peki, Kadir İstekli kimdir? Kadir İstekli olayı ne? Kadir İstekli Hoca kimdir?

KADİR İSTEKLİ KİMDİR?

6 yaşında gelinlikle ve 14 yaşında nişan kıyafetiyle çekilen fotoğrafları ile Kadir İstekli "evlendirildiği" iddiası ile gündeme geldi.