Kadir İpek neden gözaltına alındı, ne yazdı?

Kadir İpek, Twitter'da Erdoğan'ın paylaşımına verdiği cevapla gündem oldu. Kadir İpek kimdir ve bu Twitter olayı nedir? İpek'in sosyal medyada yaşadığı bu tartışmalı olay, kullanıcılar arasında merak konusu oldu. Peki, Kadir İpek neden gözaltına alındı, ne yazdı?

KADİR İPEK NEDEN GÖZALTINA ALINDI, NE YAZDI?

Bakan Vedat Işıkhan'ın canlı yayında yaptığı açıklamanın ardından belirlenen rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X hesabından paylaşmıştı.

Erdoğan'ın paylaşımına cevap veren Kadir İpek isimli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. İfade için çağrıldığını söyleyen İpek, yaşananlar ile ilgili bir verdi.