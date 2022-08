Kadir Has Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Kadir Has Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Kadir Has Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

Kadir Has Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Kadir Has Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Vizyon

Kadir Has Üniversitesi, insanlığın karşılaştığı yerel, ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara evrensel insani değerleri temel alan bir yaklaşımla sürdürülebilir çözümler üretebilen, uzmanlık alanlarında bireysel ve profesyonel yetkinlikler ile donatılmış¸ öğrenciler yetiştirmeyi ve yüksek etkili araştırma çıktılarına sahip, toplumsal sorunlar karsısında insan odaklı ve yenilikçi çözümler üreten, ürettiği bilgiyi topluma her boyutta aktarabilen, dünya standartlarında bir araştırma üniversitesi olmayı hedefler.

Misyon

Kadir Has Üniversitesi'nin misyonu;

Temel insani ve evrensel değerler ile bezenmiş, çağın gerektirdiği bireysel ve profesyonel yetkinliklerle donatılmış¸, insanlığın karşılaşacağı yerel, ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara sürdürülebilir çözümler üretebilecek nitelikte öğrencileri araştırma odaklı bir yaklaşımla yetiştirmek;

Akademik kadro ve öğrencilerimiz için eğitim ve araştırma altyapısını en yüksek standartlarda sağlayarak, uluslararası nitelikte yüksek etki sahibi araştırma çıktıları üretmek;

Üretilen tüm bilgi ve kaynakların ülkemiz ve dünya için faydalı olmasını sağlayacak toplumsal projeleri tüm paydaşlarımızla birlikte her boyutta hayata geçirmek;

Öğrencilerine, çalışanlarına ve topluma sunduğu tüm hizmetlerde sürekli iyileşmeyi esas alan bir kurumsal bir yapı geliştirmek;

Stratejik hedeflerimizi besleyecek, finansal sürdürülebilirliği sağlayacak bir mali yapı oluşturmaktır.

Değerler

Eğitim

Üniversitemizin eğitim felsefesi, temel insani ve evrensel değerlere sahip, bağımsız düşünebilen ve düşündüğünü ifade edebilen, farklı dünya görüşlerini tanıyan, değişime ayak uydurabilen, sorgulayıcı, liderlik ve takım çalışması becerileri gelişmiş¸, sosyal sorumluluk bilincine sahip ve uzmanlık alanlarının gerektirdiği yetkinlikleri araştırma ve uygulama odaklı disiplinlerarası bir yaklaşım ile edinen öğrenciler yetiştiren Yeni Eğitim Modeli'ne dayanır.

Araştırma

Üniversitemiz, akademik özgürlük, akademik etik ve dürüstlük, disiplinlerarası çalışma, takım çalışması, yenilikçilik, yaratıcılık, girişimcilik ve üniversite-sektör işbirliği ile toplumsal fayda değerlerini temel alan, bu temel değerlerle beslenecek şekilde tüm düzeylerdeki öğrenci ve akademisyenlerin birlikte ve etkin biçimde çalışabileceği bir ekosistemin kurulduğu bir araştırma kültürünü benimser.

Topluma Hizmet

Üniversitemiz, yerel, ulusal, bölgesel ve küresel sorunlar karşısında, toplumla etkileşim içinde ürettiği bilgi birikimi, yetiştirdiği insan kaynağı ve geliştirdiği yenilikçi projeler temelinde, toplumsal fayda, erişilebilirlik, sosyal sorumluluk ve farkındalık değerlerini esas alan bir topluma hizmet yaklaşımına sahiptir.

Kurumsal Yapı & Mali Sürdürülebilirlik

Üniversitemiz tüm yönetsel süreçlerde katılımcı, kapsayıcı, fırsat eşitliğini esas alan, sunduğu tüm hizmetlerde sürekli iyileştirme ve paydaş memnuniyetini benimseyen, mali sürdürülebilirlik yaklaşımıyla kaynak geliştiren ve öz kaynaklarını stratejik hedefleri doğrultusunda kullanan, dinamik bir kurumsal yapıyı benimser.