Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Kadir Has Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Kadir Has Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Kadir Has Üniversitesi, kuruluş çalışmaları 1992 yılında başlamış ve resmî kuruluşu 28.05.1997 tarih ve 4263 sayılı yasayla gerçekleşmiş, Üniversite, iş insanı Kadir Has tarafından 1997 yılında kurulmuş, Fatih, İstanbul'da bulunan bir vakıf üniversitesidir. 2000-2001 yılında Bahçelievler yerleşkesini hizmete sokan Üniversite 2001-2002 eğitim-öğretim yılından itibaren tüm Cibali Selimpaşa ve Bahçelievler yerleşkelerini kapsayacak şekilde genişletmiştir.2007 yılı sonunda ise genişleme amaçlı modern D blok inşa edilmiştir. Spor salonu ve ilgili tesisler 2008 yılında Fatih Belediyesi ile ortaklaşa yapılmıştır.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ