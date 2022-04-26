Kadir Gecesinde kılınacak 2, 12 ve 100 rekatlık namazlar nasıl kılınır? Ramazan ayı 27. gecesi (Kadir Gecesinde) kılınacak 2-12-100 rekatlık namazlar!

Kadir Gecesi 2022 yılında 27 Nisan Çarşamba'yı 28 Nisan Perşembe'ye bağlayan gecedir. Şimdiden Kadir Geceniz mübarek olsun! Allah nice kandiller nasip eylesin! Kadir Gecesi'nde alimler namaz kılmayı, ibadet etmeyi, dua etmeyi, Kur'an-ı Kerim okumayı tavsiye etmişlerdir. Bugün kılınacak namazlardan birisi de 2 rekatlık, 12 rekatlık ve 100 rekatlık namazdır. Peki, Kadir Gecesi'ndeki 2 rekat namaz nasıl kılınır, ne okunur? Kadir Gecesi 12 rekatlık namaz nasıl kılınır, ne okunur? Kadir Gecesi 100 rekatlık namaz nasıl kılınır? Ayrıntılar haberimizde...

KADİR GECESİ 2022 NE ZAMAN?

Kadir Gecesi'nin kesin tarihi bilinmemektedir fakat birçok kaynağa göre Ramazan ayının 27. gecesidir. Bu yıl Ramazan'ın 27. gecesi ise 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayan gece olacaktır. Yani haftaya Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece Kadir gecesidir.

Kadir Gecesi (27. gece) : 27 Nisan Çarşamba'yı 28 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece

KADİR GECESİNDE KILINACAK NAMAZLAR VE TARİFLERİ

2 REKATLIK NAMAZLAR VE KILINIŞI:

1-) Kadir Gecesi namazı hakkında İbnü Mes'ud (Radıyallahu Anh) 'dan Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

" Her kim Kadir Gecesi'nde 1 kere Fatiha, 3 kere de İhlas Suresi okuyarak 2 rekat kılar ve namazdan sonra :

Duanın okunuşu: "Subhanemenhüvegâimüllêyeshü. Sübhanemenhüvedêimülleyelhu. Sübhanemenhüvehâfizülleyeğfül. Sübhanemenhüve ğaniyyülleyeftegir. Sübhanemenhüvecevêdülleyebhal. Sübhanemenhüve halîmülleyeğcel. Sübhanellahivelhamdülillahi velâilâheillallahüvellahüekber. Velâhavle velâgüvvete illabillah. Sübhanekeyâalîmü yâ azîm. İğfirlizzenbelazîm."

'Kaim (mahlukatı üzerine tam bir gözetici) olup yanılmayan Zât'ı tesbih ederim. (Her kzaman) daim olup abesle iştiğal etmeyen Zat'ı tesbih ederim. (Her vakit kullarına) Hafiz olup hiç gafil olmayan Zat'ı tesbih ederim. Zengin olup hiç muhtaç olmayan Zat'ı tesbih ederim. Cömert olup hiç cimri olmayan Zat'ı tesbih ederim. Hilm sahibi olup (kullarına ceza vermekte) acele etmeyen Zat'ı tesbih ederim.' der ve sonra:

'Allah-u Te'ala'yı tesbih eder ve O'na hamdederim. Allah-u Te'ala'dan başka hiçbir ilah yoktur. Allah-u Te'ala her şeyden büyüktür. O Yüce ve Büyük olan Allah-u Te'ala'nın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş, hiçbir ibadete de kuvvet yoktur. Seni (noksan sıfatlardan) tenzih ederim (Allahım). Ey (her şeyi bilen) Alîm! Ey (her şeyden büyük olan) Azîm! Benim için büyük günahlarımı bağışla.' der.

Kim bu namazı kılıp namazdan sonra da böyle dua ederse, ona müjde olsun, ona tekrar müjdeler olsun. Allah-u Te'ala ona hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak işitmedik ve hiçbir beşerin kalbine hayali dahi gelmedik nimetler verecektir."

(Kaynak : Ebu Sa'id, Abdurrahman en-Neysaburi el-Hanefi, Tefsiru'l-Hanefi)

2-) Kadir Gecesi namazı hakkında İbnü Abbas (Radıyallahu Anhüma) 'dan Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

" Her kim Kadir Gecesi'nde 2 rekat kılar da her bir rekatında 1 Fatiha, 7 kere de İhlas Suresi okursa, selam verdiğinde ise 70 kere :

[Estağfirüllahe veetûbüileyh]

'Allah-u Te'ala'dan af isterim ve Sana tevbe ediyorum.' derse, Allah-u Te'ala kendisini ve anne babasını affetmedikçe yerinden kalkmaz.

Allah-u Te'ala cennete melekler gönderir de onlar onun için ağaçlar dikerler, köşkler yaparlar ve ırmaklar akıtırlar. Kendisi de bunların tümünü görmedikçe dünyadan çıkmaz."

(Kaynak : Muhammed Hakki en-Nazilli, Hazinetü'l-esrar)

3-) Rivayete göre Salihler son 10 gecenin her birince, Kadir gecesinin kıyamına niyet ederek 2 rekat kılarlardı. Ebu'Leys (Rahimehullah)'ın beyanına göre:

" Kadir gecesi namazının en azı 2 rekat, ortası yüz rekat en çoğu ise bin rekattır. Her bir rekatta kıraatın ortası, Fatiha'dan sonra bir İnna Enzelna(yani Kadir suresi), üç kere de İhlas okumaktır . Her iki rekatta bir selam verilir, selamın ardından da Rasulüllah(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e salavat okunur." buyurmuştur. (Kaynak : İsma'il Hakki el-Bursevi)

12 REKATLIK NAMAZ VE KILINIŞI:

1-) 27. gece 12 rekat kılar, her rekatta Fatiha'dan sonra 3 kere İnna Enzelna (Kadir Suresi), 10 kere de İhlas surelerini (Gulhuvallahüehad) okur, namazı bitirince :

[Subhanellahi velhamdülillahi velâilêhe illallahü vellahüekberu velâhavle velâguvvete illabillahilaliyyilzim. Adedemâalimellahu vezinetemâalimellahu vemilemâelimellah.]

'Allah-u Te'ala'nın bildikleri adedince, Allah-u Te'alanın bildikleri ağırlığınca ve Allah-u Te'alanın bildiği şeyler dolusunca şu zikirleri yapıyorum ki; Allah-u Te'ala bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler Allah-u Te'ala'ya mahsustur, Allah-u Te'ala'dan başka hiçbir ilah yoktur, Allah-u Te'ala her şeyden büyüktür, O pek yüce ve çok büyük olan Allah-u Te'ala'nın yardımı olmadan hiçbir şeye güç ve kuvvet yoktur.' der.

(Kaynak : Muhammed ibnü Hatiriddin, el-Cevahiru'l-hams)

100 REKATLIK NAMAZ VE KILINIŞI:

Abdullah ibnü Mes'ud (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"…Zayıf olan kimse 100 rekat namaz kılsın ve her rekat içerisinde bir kere Ümmül-Kur'an (Fatiha Suresi), bir kere 'İnnâ Enzelnâ' (Kadir Suresi) okusun, namazdan sonra da 70 kere 'Estağfirullah' diyerek Allah-u Te'ala'dan mağfiret talep etsin. Sonra da maddi-manevi istekleri için dua yapar. Böylece Allah-u Te'ala ona vasfedenlerin tarif edemeyeceği kadar sevaplar verecektir…" (Hadisi Şerifin uzun kısmına Lalegül Dergisi'nden bakabilirsiniz.) (Kaynak : Ebu'l-Hasen, Fezilül-a'mal, Ahmed ibnüz-Ziya el-Kuraşi el-Hanefi)

100 rekat namazın her rekatında 1 Fatiha ve 1 Kadir Suresi okunmaktadır.

Diğer bir rivayet:

Rivayete göre Salihler son 10 gecenin her birince, Kadir gecesinin kıyamına niyet ederek 2 rekat kılarlardı. Ebu'Leys (Rahimehullah)'ın beyanına göre:

"Kadir gecesi namazının en azı 2 rekat, ortası yüz rekat en çoğu ise bin rekattır. Her bir rekatta kıraatın ortası, Fatiha'dan sonra bir İnna Enzelna(yani Kadir suresi), üç kere de İhlas okumaktır. Her iki rekatta bir selam verilir, selamın ardından da Rasulüllah(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e salavat okunur." buyurmuştur. (Kaynak : İsma'il Hakki el-Bursevi)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını günümüze ulaştıran, Arapça'dan Türkçe'ye çeviren ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

KADİR GECESİ NAMAZLARI NE ZAMAN KILINACAK?

Tarifini paylaştığımız bu namazlar Kadir Gecesi yani Ramazan ayının 27. gecesi kılınacaktır. 2022 yılında Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba'yı 28 Nisan Perşembe'ye bağlayan gecedir. Yarın Çarşamba günü akşam namazından sonra bu namazları kılabilirsiniz. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin...

KADİR GECESİ OKUNACAK ÇOK ÖNEMLİ BİR DUA

Âişe (Radıyallâhu Anhâ) şöyle anlatmıştır: "Bir kere ben: 'Yâ Rasûlellâh! Kadir Gecesi'ne denk gelirsem ne diyeyim?' diye sorunca:

[Allahümme inneke afuvvün tuhibbülafve feğfuannî]

"'Ey Allâh! Gerçekten Sen çok affedicisin, affı seversin, öyleyse beni affet.' de." buyurdu." (İbnü Mâce, es-Sünen, ed-Du'â:5, rakam:3850, 2/1265; etTirmizî, es-Sünen, ed-De'avât:85, rakam:3513, 5/533; en-Nesâî, es-Sünenü'l-kübrâ, etTa'bîr:32, rakam:7712, 4/407; Ahmed ibnü Hanbel, el-Müsned, rakam:25384, 42/236)

Haberler.com - Gündem