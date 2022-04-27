Kadir Gecesinde çekilecek zikirler! Kadir Gecesinde hangi tesbihler çekilir?

Kadir Gecesinde çekilecek zikirler araştırılıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının içinde idrak edilen Kadir Gecesi için sorgulamalar hız kazandı. Bu mübarek geceyi dualarla, ibadetlerle, tesbihlerle ve zikirler çekerek geçirmek isteyenler detayları araştırmaya başladı. İslam dininin en faziletli ve ihtişamlı gecelerinden bir tanesi olan Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı bir gün olarak kabul edilir. Kadir Gecesi'nde dua etmenin, zikir ve tesbihatlar yapmanın fazileti oldukça fazladır. Peki, Kadir gecesi tesbihleri ve zikirleri nelerdir? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler… Kadir Gecesi'nde çekilecek zikirler nelerdir?

KADİR GECESİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER NELERDİR?

100 "Elem neşrah leke sadrak..."

100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."

100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

100 İstiğfar " estağfirullah el azim ve etübü ileyk"

100 La ilaheillallah

100 Elhamdülillah

100 Allahü Ekber

100 Sübhanallah

100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

100 Salavat(Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.)

Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim.

Hz Aişe (r.a) buyurdu ki:

Ya Resullulah (S.A.V.) Kadir gecesine yetişirsem nasıl dua edeyim? dedim.

Oda şöyle buyurdu;

Allahümme inneke afuvvün kerimün tuhibbül afve fağfü anni

Anlamı: Allahım sen affedicisin, affetmeyi seversin beni affet. (Tirmizi) Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim.

Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur." Lailahe illallah kim sadakatla aşk ile Kadir gecesinde bu mübarek kelimeyi 3 defa söylerse birincisinde Allah Tealanın mağfiretine nail olur. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cenneti kazanmış olur. (Et-tuhfetül marziyye) Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim. Allah Teala yapılan bütün ibadetlerimizi kabul etsin mübarek gecenin hürmetine Ümmet-i Muhammedi affetsin, kendine layık kul habibine layık ümmet eylesin, bu gece için verilen müjdelere bizleri de nail eylesin.

-Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

- La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

- Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

-Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

"Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd"

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