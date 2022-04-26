Kadir gecesi nedir? Kadir gecesi mesajları 2022 - Mübarek Kadir gecesi mesajları

Bir aylık oruç serüveninin 26. gününde idrak edilecek olan Kadir gecesi, sevincin daha çok paylaşılması için kısa ve öz Kadir gecesi mesajlarını sizlere sunuyoruz. Kadir gecesi sözleri, Kadir gecesi ile ilgili hadisler, 202 Kadir gecesi resimli mesajları haberimizde.

KADİR GECESİ NEDİR? KADİR GECESİ ÖNEMİ

Allah, Kur'an'ın ilk ayetlerini Cebrail aracılığıyla Peygamberimize Nur Dağı Hira Mağarası'nda göndermiştir. İndirilen ilk ayetler Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir. Peygamber Efendimiz, 40 yaşına yaklaştığında toplumdan uzaklaşarak Mekke'nin kuzeyinde, Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edinmiş, bu durum 1-2 yıl devam etmiştir. 610 yılında bir Ramazan gecesi (Kadir gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarasında tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi almıştır. Muhammed'in 610 yılından başlayarak, vefat ettiği yıl olan 632'ye kadar aldığı vahiyler Kur'an'ı oluşturur.

KADİR GECESİ DUASI

Kadir gecesi hakkındaki hadis-i şeriflerde Peygamberimizi şöyle buyuruyor: "Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri."

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor:

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor :

-Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

KADİR SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm…

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla…

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Kur'an'ın inmeye başladığı en hayırlı günlerden Kadir gecesinin anlam ve önemini sevdiklerinizle paylaşarak sevincinize ortak olmasını sağlayabilirsiniz. İşte 2019 Kadir gecesi mesajları, sözleri ve hadisleri…

Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Kadir gecesi nedir? Kadir gecesi mesajları 2019 - Mübarek Kadir gecesi mesajları

Kuran'ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin size efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum Kadir geceniz mübarek olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. kandiliniz kutlu olsun.

En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukarın avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu kandillere.

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği dostlukların hiç bitmediği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.

Kadir gecesi nedir? Kadir gecesi mesajları 2019 - Mübarek Kadir gecesi mesajları

Ey talihsizlerin sığınağı, Ey âcizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı!

İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!

Ey Bizleri varlığa erdiren Allahım, kadir gecesi mesajlarıSen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!

Kadir gecesi nedir? Kadir gecesi mesajları 2019 - Mübarek Kadir gecesi mesajları

Tevbe et kardeşim böylesine mübarek bir günü boş geçirme. Rabbine sığın ve af dile. Hayırlı Kandiller.

Böylesine mübarek bir günde Kadir gecemizde dualarımızda askerlerimize, şehit ve gazilerimize de yer verelim inşallah. Kadir geceniz mübarek olsun.

Rabbim tüm günahlarımızı affet bizleri bu gece de bağışlanan kullarından eyle. Kadir geceniz mübarek olsun.

Dua et diyor Rabbin iste benden ey kulum diyor. İnsanoğlu Rabbine kulak ver ve İstiğfar et, dile Rabbinden ne varsa gönlünde. Var mıdır bu geceden daha mühim bir gece.

Kadir gecesi nedir? Kadir gecesi mesajları 2019 - Mübarek Kadir gecesi mesajları

Dünya telaşını bırak bir kenara. Rabbine yönel ondan iste. Kadir gecemiz mübarek olsun.

Bu gece öyle bir gün ki kardeşlerim günahların affedildiği, ertesi sabaha tertemiz uyandığın bir gün. Yeter ki tüm samimiyetinle aç Rabbine ellerini, tevbeni içten yap ki affedilenler kervanına katıl sende. Kadir gecemiz mübarek olsun.

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

"Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim, Müsâfirîn, 175)

Kadir gecesi nedir? Kadir gecesi mesajları 2019 - Mübarek Kadir gecesi mesajları

"Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan'ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesi'ni arayan onu Ramazan'ın son yedi gecesinde arasın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 2,)

"Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde arayınız!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3).

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