Ramazan Bayramına az bir vakit kala Kadir gecesinin hangi gün olduğu araştırılıyor. Kadir gecesine kaç gün kaldığı merak konusu oldu. Peki, Kadir gecesi ne zaman, hangi gün? 2023 Kadir gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü? İşte detaylar...

Kadir gecesi, Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir. Kadir gecesine kaç gün kaldığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kadir gecesi ne zaman, hangi gün? 2023 Kadir gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü? Detaylar haberimizde...

2023 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili: 26 Ocak Perşembe 2023

Miraç Kandili: 17 Şubat Cuma 2023

Berat Kandili: 6 Mart Pazartesi 2023

Kadir Gecesi : 17 Nisan Pazartesi 2023

Mevlid Kandili: 26 Eylül Salı 2023

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2023?

Kadir Gecesi'nin kesin tarihi bilinmemektedir, fakat birçok kaynağa göre Kadir gecesi Ramazan ayının 27. gecesidir. Bu yıl Ramazan'ın 27. gecesi ise 17 Nisan'ı 18 Nisan'a bağlayan gece olacaktır. Yani haftaya Pazartesiyi Salıya bağlayan gece Kadir gecesi olarak bilinmektedir.