Kadir gecesi ne zaman? 2025 Ramazan'ın 27. gecesi Kadir Gecesi midir?
Kadir Gecesi, Müslümanlar için büyük öneme sahip olan ve Ramazan ayının 27. gecesi kutlanan kutsal bir gecedir. 2025 yılında Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu merak konusu oluyor.
İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Kadir Gecesi, "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul ediliyor. Müslümanlar için en kutsal gecelerden biri olan bu özel gece, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak biliniyor. Müslümanlar, Kadir gecesinin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Kadir Gecesi Ramazan'ın 27. gecesine denk geliyor mu? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Kadir gecesi ne zaman? 2025 Ramazan'ın 27. gecesi Kadir Gecesi midir?
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini takvimine göre, Kadir Gecesi bu yıl 26 Mart Çarşamba gecesine denk geliyor.
2025 RAMAZAN'IN 27. GECESİ KADİR GECESİ NEDİR?
Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edildiğinden, bu tarih Hicri takvime göre değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak Ramazan ayının son 10 günündeki tek geceler içinde olduğu için bu günlerde ibadetlerin artırılması önerilir.
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı
Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025 yılında Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacaktır. Ramazan Bayramı ise 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacaktır.