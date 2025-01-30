İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Kadir Gecesi, "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul ediliyor. Müslümanlar için en kutsal gecelerden biri olan bu özel gece, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak biliniyor. Müslümanlar, Kadir gecesinin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Kadir Gecesi Ramazan'ın 27. gecesine denk geliyor mu? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Kadir gecesi ne zaman? 2025 Ramazan'ın 27. gecesi Kadir Gecesi midir?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini takvimine göre, Kadir Gecesi bu yıl 26 Mart Çarşamba gecesine denk geliyor.

2025 RAMAZAN'IN 27. GECESİ KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edildiğinden, bu tarih Hicri takvime göre değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak Ramazan ayının son 10 günündeki tek geceler içinde olduğu için bu günlerde ibadetlerin artırılması önerilir.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılında Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacaktır. Ramazan Bayramı ise 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacaktır.