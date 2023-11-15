Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim'in ilk kez indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen bir gecedir. Bu özel gece, Ramazan ayının son on günü içerisindeki tek tek sayılan gecelerden birinde idrak edilir. Peki, Kadir gecesi ne zaman? 2024 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

Müslümanlar, Kadir Gecesi'nde bolca dua eder, Kuran okur ve ibadetlerini yoğunlaştırarak manevi bir atmosfer içinde olurlar. Bu özel gece, Müslümanlar için bir rahmet ve mağfiret kapısı olarak kabul edilir. Kadir Gecesi'nin önemi, bu gecede yapılan ibadet ve duaların, diğer zamanlarda yapılanlardan çok daha fazla sevap getirdiği inancından kaynaklanır. Peki, Kadir gecesi ne zaman? 2024 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde...

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi, İslam takvimine göre Ramazan ayının son on günü içinde yer alır. Bu geceyi belirlemek için İslam toplulukları genellikle Ramazan'ın 21., 23., 25., 27. veya 29. gecesini özellikle dua, ibadet ve dualarla geçirirler. Ancak en çok 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir ve bu geceye özel bir anlam yüklenir.

2024 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

2024 yılında bazı önemli gün ve gecelerin tarihleri şu şekildedir: