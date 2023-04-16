Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesidir. Bu sene Kadir gecesi ne zaman 2023? ve Kadir gecesi hangi güne denk geliyor merak edildi. Peki, Kadir gecesi ne zaman 2023? Kadir gecesi hangi gün, hangi tarihte? Kadir gecesine kaç gün, kaç gece kaldı?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Ramazan ayının sonunun yaklaşması ile Kadir gecesi ne zaman 2023? Sorusu gündeme geldi. Peki, Kadir gecesi ne zaman 2023? Kadir gecesi hangi gün, hangi tarihte? Kadir gecesine kaç gün, kaç gece kaldı?

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2023?

Kadir Gecesi'nin kesin tarihi bilinmemektedir, fakat birçok kaynağa göre Kadir gecesi Ramazan ayının 27. gecesidir. Bu yıl Ramazan'ın 27. gecesi ise 17 Nisan'ı 18 Nisan'a bağlayan gece olacaktır. Yani haftaya Pazartesiyi Salıya bağlayan gece Kadir gecesi olacaktır.

2023 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2023 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 26 Ocak Perşembe 2023

Miraç Kandili : 17 Şubat Cuma 2023

Berat Kandili : 6 Mart Pazartesi 2023

Kadir Gecesi : 17 Nisan Pazartesi 2023

Mevlid Kandili : 26 Eylül Salı 2023