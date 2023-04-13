Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e Kuran-ı Kerim'in indiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi, hangi gün idrak edileceği ile ramazan ayının son günlerinde merak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman 2023? Kadir Gecesi hangi gün, hangi gecedir? Kadir Gecesi Ramazan ayının kaçıncı günü ve gecesidir? Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi ne zamana denk geliyor? İşte detaylar...

Kadir Gecesi, 2023 Ramazan Ayı'nın 26. günün 27. gününe bağlayan gece çeşitli ibadetler ve dualar ile idrak edilecek. Peki, bu yıl Kadir gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi ne zaman 2023? Kadir Gecesi hangi gün, hangi gecedir? Kadir Gecesi Ramazan ayının kaçıncı günü ve gecesidir?

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2023?

Kadir Gecesi 2023 yılında 17 Nisan Pazartesi akşam namazıyla birlikte başlayacak. Buna göre Kadir Gecesi'ne yani pazartesi gününe 5 gün kaldı. 5 gün sonra inşallah Kadir Gecesi'ni idrak etmiş olacağız.

2023 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2023 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 26 Ocak Perşembe 2023

Miraç Kandili : 17 Şubat Cuma 2023

Berat Kandili : 6 Mart Pazartesi 2023

Kadir Gecesi : 17 Nisan Pazartesi 2023

Mevlid Kandili : 26 Eylül Salı 2023