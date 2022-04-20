Kadir gecesi ne zaman? 2022 Kadir gecesi hangi gün, ayın kaçına geliyor?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bu sene Kadir gecesi ne zamana denk geliyor ve hangi gün olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2022 Kadir gecesi ayın kaçına geliyor merak ediliyor. Kadir gecesi ne zaman, hangi gün ve ayın kaçına geliyor insanlar tarafından gündeme geliyor. Peki, Kadir gecesi ne zaman?
Kadir gecesi ne zaman sorusunun yanıtı arayan Müslümanlar, Ramazan ayının 26'ncı gününün 27'nci gününe bağlayan gece idrak edilecek. Bu manevi gecede yapılan ibadetlerin ve duaların önemi büyüktür. Bin aydan hayırlı olan Kadir gecesi ne zaman ve hangi güne denk geliyor araştırılıyor. Kadir gecesi ne zaman? 2022 Kadir gecesi hangi gün, ayın kaçına geliyor? Detaylar haberimizdedir…
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
2022 Kadir gecesi, Ramazan ayının 26'ncı gününün 27'nci gününe bağlayan gece idrak edilecek. Bu sene Kadir gecesi 29 Nisan Cuma gününe denk geliyor.
Haberler.com - Gündem