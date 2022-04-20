Kadir gecesi ne zaman sorusunun yanıtı arayan Müslümanlar, Ramazan ayının 26'ncı gününün 27'nci gününe bağlayan gece idrak edilecek. Bu manevi gecede yapılan ibadetlerin ve duaların önemi büyüktür. Bin aydan hayırlı olan Kadir gecesi ne zaman ve hangi güne denk geliyor araştırılıyor. Kadir gecesi ne zaman? 2022 Kadir gecesi hangi gün, ayın kaçına geliyor? Detaylar haberimizdedir…

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2022 Kadir gecesi, Ramazan ayının 26'ncı gününün 27'nci gününe bağlayan gece idrak edilecek. Bu sene Kadir gecesi 29 Nisan Cuma gününe denk geliyor.

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