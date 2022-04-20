Kadir Gecesi, 2022 Ramazan Ayı'nın 26. günün 27. gününe bağlayan gece çeşitli ibadetler ve dualar ile idrak edilecek. Peki, bu yıl Kadir gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi ne zaman 2022? Kadir Gecesi hangi gün, hangi gecedir? Kadir Gecesi Ramazan ayının kaçıncı günü ve gecesidir?

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2022?

Kadir Gecesi'nin kesin tarihi bilinmemektedir fakat birçok kaynağa göre Ramazan ayının 27. gecesidir. Bu yıl Ramazan'ın 27. gecesi ise 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayan gece olacaktır. Yani haftaya Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece Kadir gecesidir.

Kadir Gecesi (27. gece) : 27 Nisan Çarşamba'yı 28 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece

KADİR GECESİ BU YIL HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? 21. GECE Mİ 23. GECE Mİ 27. GECE Mİ?

Kadir gecesinin tarihi belirsizdir. Çünkü bazı kaynaklara göre Ramazan'ın son 10 gecesinde aranması gerekirken, bazılarına göre 27. gecedir, bazı kaynaklara göre tüm senenin içerisinde olabilir denmiştir. Yani kısacası Kadir gecesinin tam tarihi belli değildir. Sizler için 2022 yılında hangi günlere denk gelebilir onu yazalım:

- Bu sene 21 Nisan Perşembe günü (21. gece) İbni Arabi Hazretleri'ne göre Kadir Gecesidir.

- Bu sene 23 Nisan Cumartesi günü (23. gece) ise Ebu'l-Hasen el-Horasani Hazretleri'ne göre Kadir Gecesidir.

Fakat çoğu kaynaklara göre 27. gece olacaktır, yani 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayak gece.

2022 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe

Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba

Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma

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