Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler 2022! Kadir Gecesi namazları, duaları ve zikirleri nelerdir? Kadir gecesinde kılınacak namazlar ve tarifleri!

Kadir Gecesi'nde kılınacak namazlar nelerdir merak ediliyor. Ramazan ayının 27. gecesi mübarek Kadir Gecesi'dir. Bu gecede namaz kılmak, ibadet yapmak, Kur'an-ı Kerim okumak, zikir çekmek oldukça sevaptır ve alimler tarafından tavsiye edilmiştir. Peki Kadir Gecesi'nde hangi namazlar kılınır? Kadir Gecesi'ne özel kılınacak namaz var mı? Kadir Gecesi namazları ve tariflerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Şimdiden Allah kabul eylesin...

KADİR GECESİ 2022 NE ZAMAN?

Kadir Gecesi'nin kesin tarihi bilinmemektedir fakat birçok kaynağa göre Ramazan ayının 27. gecesidir. Bu yıl Ramazan'ın 27. gecesi ise 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayan gece olacaktır. Yani haftaya Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece Kadir gecesidir.

Kadir Gecesi (27. gece) : 27 Nisan Çarşamba'yı 28 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece

KADİR GECESİ'NDE KILINACAK NAMAZLAR VE TARİFİ (27 NİSAN ÇARŞAMBA'YI 28 NİSAN PERŞEMBE'YE BAĞLAYAN GECE)

Kadir Gecesi'nde yani 8 Mayıs Cumartesi'yi 9 Mayıs Pazar'a bağlayan gece kılınacak birçok namaz vardır. Şimdi sizlere kılınacak namazların tarifini ve kaç rekat kılınması gerekli onları yazalım.

1-) Kadir Gecesi namazı hakkında İbnü Mes'ud (Radıyallahu Anh) 'dan Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

"Her kim Kadir Gecesi'nde 1 kere Fatiha, 3 kere de İhlas Suresi okuyarak 2 rekat kılar ve namazdan sonra:

'Kaim (mahlukatı üzerine tam bir gözetici) olup yanılmayan Zât'ı tesbih ederim. (Her kzaman) daim olup abesle iştiğal etmeyen Zat'ı tesbih ederim. (Her vakit kullarına) Hafiz olup hiç gafil olmayan Zat'ı tesbih ederim. Zengin olup hiç muhtaç olmayan Zat'ı tesbih ederim. Cömert olup hiç cimri olmayan Zat'ı tesbih ederim. Hilm sahibi olup (kullarına ceza vermekte) acele etmeyen Zat'ı tesbih ederim.' der ve sonra:

'Allah-u Te'ala'yı tesbih eder ve O'na hamdederim. Allah-u Te'ala'dan başka hiçbir ilah yoktur. Allah-u Te'ala her şeyden büyüktür. O Yüce ve Büyük olan Allah-u Te'ala'nın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş, hiçbir ibadete de kuvvet yoktur. Seni (noksan sıfatlardan) tenzih ederim (Allahım). Ey (her şeyi bilen) Alîm! Ey (her şeyden büyük olan) Azîm! Benim için büyük günahlarımı bağışla.' der.

Kim bu namazı kılıp namazdan sonra da böyle dua ederse, ona müjde olsun, ona tekrar müjdeler olsun. Allah-u Te'ala ona hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak işitmedik ve hiçbir beşerin kalbine hayali dahi gelmedik nimetler verecektir."

(Kaynak : Ebu Sa'id, Abdurrahman en-Neysaburi el-Hanefi, Tefsiru'l-Hanefi)

2-) Kadir Gecesi namazı hakkında İbnü Abbas (Radıyallahu Anhüma) 'dan Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

"Her kim Kadir Gecesi'nde 2 rekat kılar da her bir rekatında 1 Fatiha, 7 kere de İhlas Suresi okursa, selam verdiğinde ise 70 kere:

[Estağfirüllahe veetûbüileyh]

'Allah-u Te'ala'dan af isterim ve Sana tevbe ediyorum.' derse, Allah-u Te'ala kendisini ve anne babasını affetmedikçe yerinden kalkmaz.

Allah-u Te'ala cennete melekler gönderir de onlar onun için ağaçlar dikerler, köşkler yaparlar ve ırmaklar akıtırlar. Kendisi de bunların tümünü görmedikçe dünyadan çıkmaz."

(Kaynak : Muhammed Hakki en-Nazilli, Hazinetü'l-esrar)

3-) 27. gece 12 rekat kılar, her rekatta Fatiha'dan sonra 3 kere İnna Enzelna (Kadir Suresi), 10 kere de İhlas surelerini (Gulhuvallahüehad) okur, namazı bitirince:

[Subhanellahi velhamdülillahi velâilêhe illallahü vellahüekberu velâhavle velâguvvete illabillahilaliyyilzim. Adedemâalimellahu vezinetemâalimellahu vemilemâelimellah.]

'Allah-u Te'ala'nın bildikleri adedince, Allah-u Te'alanın bildikleri ağırlığınca ve Allah-u Te'alanın bildiği şeyler dolusunca şu zikirleri yapıyorum ki; Allah-u Te'ala bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler Allah-u Te'ala'ya mahsustur, Allah-u Te'ala'dan başka hiçbir ilah yoktur, Allah-u Te'ala her şeyden büyüktür, O pek yüce ve çok büyük olan Allah-u Te'ala'nın yardımı olmadan hiçbir şeye güç ve kuvvet yoktur.' der.

(Kaynak : Muhammed ibnü Hatiriddin, el-Cevahiru'l-hams)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını günümüze ulaştıran, Arapça'dan Türkçe'ye çeviren ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

KADİR GECESİ OKUNACAK ÇOK ÖNEMLİ BİR DUA

Âişe (Radıyallâhu Anhâ) şöyle anlatmıştır: "Bir kere ben: 'Yâ Rasûlellâh! Kadir Gecesi'ne denk gelirsem ne diyeyim?' diye sorunca:

[Allahümme inneke afuvvün tuhibbülafve feğfuannî]

"'Ey Allâh! Gerçekten Sen çok affedicisin, affı seversin, öyleyse beni affet.' de." buyurdu." (İbnü Mâce, es-Sünen, ed-Du'â:5, rakam:3850, 2/1265; etTirmizî, es-Sünen, ed-De'avât:85, rakam:3513, 5/533; en-Nesâî, es-Sünenü'l-kübrâ, etTa'bîr:32, rakam:7712, 4/407; Ahmed ibnü Hanbel, el-Müsned, rakam:25384, 42/236)

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER | KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER

Bu günlerde nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah'ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir. Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

– Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

– Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

– Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

– Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

– Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

– Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

– Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

-Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

– Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

-Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.

2022 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe

Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba

Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma

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