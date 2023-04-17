Kadir gecesi namazı ne kadar sürer? Kadir gecesi namazı kaç rekat? Kadir gecesi namazı 2 rekat mı, 12 rekat mı, 100 rekat mı?

Kadir gecesinin gelmesi ile birlikte Kadir gecesi için 2 rekatlık kadir gecesi namazı, 12 rekatlık kadir gecesi namazı ve 100 rekatlık kadir gecesi namazı nasıl kılınır, kılınışı, nasıl niyet edilir, saat kaçta kılınır merak edilirken, vatandaşlar tarafından diğer merak edilen konular arasında Kadir gecesi namazı ne kadar sürer? Kadir gecesi namazı kaç rekat? yer alıyor. Peki Kadir gecesi namazı kaç saat, ne kadar sürer? 2 rekatlık, 12 rekatlık ve 100 rekatlık kadir gecesi namazı ne kadar sürer?

Kadir gecesi namazı kaç rekat? Kadir gecesinin gelmesi ile birlikte Kadir gecesi için 2 rekatlık kadir gecesi namazı, 12 rekatlık kadir gecesi namazı ve 100 rekatlık kadir gecesi namazı nasıl kılınır, kılınışı, nasıl niyet edilir, saat kaçta kılınır merak edilirken, vatandaşlar tarafından diğer merak edilen konular arasında Kadir gecesi namazı ne kadar sürer? Kadir gecesi namazı kaç rekat? yer alıyor. Peki Kadir gecesi namazı kaç saat, ne kadar sürer? 2 rekatlık, 12 rekatlık ve 100 rekatlık kadir gecesi namazı ne kadar sürer? Detaylar...

KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKAT?

Kadir Gecesi namazı 2 rekattan başlayıp 4 rekat, 12 rekat veya 100 rekata kadar kılınabilmektedir. 2 rekatlık, 4 rekatlık, 12 rekatlık ve 100 rekatlık kadir gecesi namazı Kadir suresi ile kılınabilmektedir.

Kadir suresi ise şu şekildedir:

KADİR SURESİ ANLAMI (MEALİ)

1- Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2- Bilir misin nedir Kadir gecesi?

3- Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

4- O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar.

5- O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.

KADİR GECESİ NAMAZI NE KADAR SÜRER?