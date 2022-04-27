Kadir gecesi mesajları | Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir? Kadir gecesi yapılacak ibadetler nelerdir?
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Duaların kabul edildiği, bolluk ve bereketin olduğu Kadir gecesi, Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve İslam alemince kutsal olarak kabul edilen gecedir. Ramazan'ın 26. gününe denk gelen Kadir Gecesi, idrak edilecek. Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir? Kadir gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir gecesi ne zaman?
Duaların kabul edildiği, bolluk ve bereketin olduğu Kadir gecesi, Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve İslam alemince kutsal olarak kabul edilen gecedir. Ramazan'ın 26. gününe denk gelen Kadir Gecesi, Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir? Kadir gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir gecesi ne zaman?
Kadir Gecesi ismini Kadir Suresi'nden almıştır. Peygamber efendimiz(S.A.S) bu gece için "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" demiştir.
Allah (C.C) Kadir suresinde "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " buyurmuştur. Bin aydan daha hayırlı olan gecenin anlamı ve önemi hadis ve ayetlerle insanlara anlatılmıştır.
Kuran-ı kerim okunmalı: Kadir Gecesi'nde Kuran-ı Kerim okunmalı, okuyanlar da dinlenilmelidir.
Namaz kılınmalı: Kaza namazı olanlar kaza namazlarını kılmalı, kaza namazı olmayanlar nafile namaz kılmalıdır.
Dua edilmeli: Namaz kıldıktan ve Kuran-ı Kerim okuduktan sonra dua ve niyazlar edilmelidir.
Salavat getirilmeli: Peygamber efendimize salâtü selamlar getirmeli, ondan şefaat ümit edip ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir.
Helalleşilmeli: Kadir Gecesi'nde küs olan insanlar barışmalı ve helalleşmelidir.
Tövbe edilmeli: Samimi niyetle günahlardan tövbe edilmeli, bu geceden bir arınma gecesi olarak istifade edilmelidir.
Kadir Gecesi'nde tesbih namazı kılınmasının önemi
Tesbih namazı cemaatle kılınan bir nafile namaz değildir. Bu konuda Hz. Peygamberden (s.a.s.) de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması uygun olur.
Kadir suresi, Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olmasının yanı sıra, bu özel geceden bahseden ayetlerin yer aldığı sure.
"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."
1- Kâhinler, falcılar, yıldızname gibi kitaplara bakarak gelecekten haber veren kişiler,
2- Anne-babaya asi olan kişiler,
3- İçki içmeye devam eden kişiler,
4- Zina edenler,
5- Büyü yaptıran ve yapan kişiler,
Bunlardan sadece bu günahına tövbe edenler affolunur.
Bugün ettiğimiz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah.
Duanız ve tevbeniz kabul, ameliniz makbul kandiliniz mübarek olsun..
-Bugün ellerini semaya
gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli
incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
- Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye
varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Hayırlı kandiller!
- Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç
solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs,
dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
- Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri
okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek
dileğiyle kandilinizi kutlarım.
- Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır
saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar,
dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..
- Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan
kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I
gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.
- Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler
getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme
çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
- Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua
edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya
kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak..
Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!
- Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve
O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı
umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!
- Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi
evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek
olsun..
- Bugün Peygamber efendimizin doğduğu gündür. Peygamber efendimiz
yılında rebiül evvel ayının gecesi doğmuştur. Her yıl bu günde
müslümanlar peygamberimizin dünyaya gelişini dualarla anarlar. Bu gece
eller semaya kalkar, yürekler yaratana onun için açılır. Kandiliniz
mübarek olsun.
- Kadir Gecesi değer gecesidir, Allah tarafından değerli kılınmış
bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece bir ömürden
daha hayırlıdır. Ellerin açıldığı, gözlerin dualarla yaşardığı,
kalplerin okşandığı Kadir Gecesinde bütün insanların günahlardan
uzaklaşıp tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederiz. Allah tüm
inananları iman yolundan ayırmasın