Kadir gecesi mesajları | Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir? Kadir gecesi yapılacak ibadetler nelerdir?

Duaların kabul edildiği, bolluk ve bereketin olduğu Kadir gecesi, Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve İslam alemince kutsal olarak kabul edilen gecedir. Ramazan'ın 26. gününe denk gelen Kadir Gecesi, Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir? Kadir gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir gecesi ne zaman?

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

Kadir Gecesi ismini Kadir Suresi'nden almıştır. Peygamber efendimiz(S.A.S) bu gece için "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" demiştir.

Allah (C.C) Kadir suresinde "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " buyurmuştur. Bin aydan daha hayırlı olan gecenin anlamı ve önemi hadis ve ayetlerle insanlara anlatılmıştır.

KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER

Kuran-ı kerim okunmalı: Kadir Gecesi'nde Kuran-ı Kerim okunmalı, okuyanlar da dinlenilmelidir.

Namaz kılınmalı: Kaza namazı olanlar kaza namazlarını kılmalı, kaza namazı olmayanlar nafile namaz kılmalıdır.

Dua edilmeli: Namaz kıldıktan ve Kuran-ı Kerim okuduktan sonra dua ve niyazlar edilmelidir.

Salavat getirilmeli: Peygamber efendimize salâtü selamlar getirmeli, ondan şefaat ümit edip ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir.

Helalleşilmeli: Kadir Gecesi'nde küs olan insanlar barışmalı ve helalleşmelidir.

Tövbe edilmeli: Samimi niyetle günahlardan tövbe edilmeli, bu geceden bir arınma gecesi olarak istifade edilmelidir.

Kadir Gecesi'nde tesbih namazı kılınmasının önemi

Tesbih namazı cemaatle kılınan bir nafile namaz değildir. Bu konuda Hz. Peygamberden (s.a.s.) de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması uygun olur.

KADİR GECESİ AYETİ

Kadir suresi, Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olmasının yanı sıra, bu özel geceden bahseden ayetlerin yer aldığı sure.

"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."

KADİR GECESİ'NDE BÜTÜN MÜMİNLER AFFOLUNUR, SADECE 5 SINIF MÜMİN AFFOLMAZ

1- Kâhinler, falcılar, yıldızname gibi kitaplara bakarak gelecekten haber veren kişiler,

2- Anne-babaya asi olan kişiler,

3- İçki içmeye devam eden kişiler,

4- Zina edenler,

5- Büyü yaptıran ve yapan kişiler,

Bunlardan sadece bu günahına tövbe edenler affolunur.

KADİR GECESİ MESAJLARI

Bugün ettiğimiz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah.

Duanız ve tevbeniz kabul, ameliniz makbul kandiliniz mübarek olsun..

-Bugün ellerini semaya

gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli

incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

- Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye

varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Hayırlı kandiller!

- Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç

solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs,

dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

- Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri

okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek

dileğiyle kandilinizi kutlarım.

- Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır

saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar,

dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..

- Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan

kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I

gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.

- Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler

getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme

çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

- Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua

edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya

kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak..

Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

- Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve

O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı

umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

- Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi

evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek

olsun..

- Bugün Peygamber efendimizin doğduğu gündür. Peygamber efendimiz

yılında rebiül evvel ayının gecesi doğmuştur. Her yıl bu günde

müslümanlar peygamberimizin dünyaya gelişini dualarla anarlar. Bu gece

eller semaya kalkar, yürekler yaratana onun için açılır. Kandiliniz

mübarek olsun.

- Kadir Gecesi değer gecesidir, Allah tarafından değerli kılınmış

bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece bir ömürden

daha hayırlıdır. Ellerin açıldığı, gözlerin dualarla yaşardığı,

kalplerin okşandığı Kadir Gecesinde bütün insanların günahlardan

uzaklaşıp tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederiz. Allah tüm

inananları iman yolundan ayırmasın

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