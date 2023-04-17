Kadir Gecesi Kılınacak Namazlar ve Tarifleri! 2, 12, 100 rekatlık Kadir gecesinde kılınacak nafile namazlar nasıl kılınır, hangi sureler okunacak?

Ramazan ayının 27. gecesi yani bu gece mübarek Kadir Gecesi'dir. Kadir Gecesinde kılınacak çok faziletli, çok sevap bazı nafile namazlar vardır. Peki, Kadir Gecesinde kılınacak 2, 12 ve 100 rekatlık namazlar nasıl kılınır? Ramazan ayı 27. gecesinde (Kadir Gecesinde) kılınacak 2-12-100 rekatlık namazlar nelerdir? Kadir Gecesi 2 rekatlık namaz ve tarifi nasıldır? Kadir Gecesi Kılınacak Namazlar ve Tarifleri! 2, 12, 100 rekatlık Kadir gecesinde kılınacak nafile namazlar nasıl kılınır, hangi sureler

Kadir gecesi namazı ne kadar sürer? Kadir gecesi namazı kaç rekat? Kadir gecesi namazı 2 rekat mı, 12 rekat mı, 100 rekat mı?

Kadir Gecesi 2023 yılında 17 Nisan Pazartesi'yi 18 Nisan Salı'ya bağlayan gecedir. Şimdiden Kadir Geceniz mübarek olsun! Allah nice kandiller nasip eylesin! Kadir Gecesi'nde alimler namaz kılmayı, ibadet etmeyi, dua etmeyi, Kur'an-ı Kerim okumayı tavsiye etmişlerdir. Bugün kılınacak namazlardan birisi de 2 rekatlık, 12 rekatlık ve 100 rekatlık namazdır. Peki, Kadir Gecesi'ndeki 2 rekat namaz nasıl kılınır, ne okunur? Kadir Gecesi 12 rekatlık namaz nasıl kılınır, ne okunur? Kadir Gecesi 100 rekatlık namaz nasıl kılınır? Ayrıntılar haberimizde...

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2023?

Kadir Gecesi'nin kesin tarihi bilinmemektedir, fakat birçok kaynağa göre Kadir gecesi Ramazan ayının 27. gecesidir. Bu yıl Ramazan'ın 27. gecesi ise 17 Nisan'ı 18 Nisan'a bağlayan gece olacaktır. Yani bugün 17 Nisan Pazartesiyi Salıya bağlayan gece Kadir gecesidir.

Kadir Gecesi 2023 tarihi : 17 Nisan Pazartesiyi 18 Nisan Salıya bağlayan gece

KADİR GECESİ'NİN TAYİNİ HAKKINDAKİ RİVAYETLER NASIL ANLAŞILMALIDIR? (DİYANET FETVASI)

Kadir Gecesi Kur'an'da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: "Ubey b. Ka'b'a; (r.a.) İbn Mes'ud'un, (r.a.) 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: 'Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır'" (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 179).

Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyâm, 205-206). Dolayısıyla Ramazan'ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.

KADİR GECESİNDE KILINACAK NAMAZLAR VE TARİFLERİ

2 REKATLIK NAMAZLAR VE KILINIŞI:

1-) Kadir Gecesi namazı hakkında İbnü Mes'ud (Radıyallahu Anh) 'dan Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

"Her kim Kadir Gecesi'nde 1 kere Fatiha, 3 kere de İhlas Suresi okuyarak 2 rekat kılar ve namazdan sonra :

Duanın okunuşu:"Subhanemenhüvegâimüllêyeshü. Sübhanemenhüvedêimülleyelhu. Sübhanemenhüvehâfizülleyeğfül. Sübhanemenhüve ğaniyyülleyeftegir. Sübhanemenhüvecevêdülleyebhal. Sübhanemenhüve halîmülleyeğcel. Sübhanellahivelhamdülillahi velâilâheillallahüvellahüekber. Velâhavle velâgüvvete illabillah. Sübhanekeyâalîmü yâ azîm. İğfirlizzenbelazîm."

'Kaim (mahlukatı üzerine tam bir gözetici) olup yanılmayan Zât'ı tesbih ederim. (Her kzaman) daim olup abesle iştiğal etmeyen Zat'ı tesbih ederim. (Her vakit kullarına) Hafiz olup hiç gafil olmayan Zat'ı tesbih ederim. Zengin olup hiç muhtaç olmayan Zat'ı tesbih ederim. Cömert olup hiç cimri olmayan Zat'ı tesbih ederim. Hilm sahibi olup (kullarına ceza vermekte) acele etmeyen Zat'ı tesbih ederim.' der ve sonra:

'Allah-u Te'ala'yı tesbih eder ve O'na hamdederim. Allah-u Te'ala'dan başka hiçbir ilah yoktur. Allah-u Te'ala her şeyden büyüktür. O Yüce ve Büyük olan Allah-u Te'ala'nın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş, hiçbir ibadete de kuvvet yoktur. Seni (noksan sıfatlardan) tenzih ederim (Allahım). Ey (her şeyi bilen) Alîm! Ey (her şeyden büyük olan) Azîm! Benim için büyük günahlarımı bağışla.' der.

Kim bu namazı kılıp namazdan sonra da böyle dua ederse, ona müjde olsun, ona tekrar müjdeler olsun. Allah-u Te'ala ona hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak işitmedik ve hiçbir beşerin kalbine hayali dahi gelmedik nimetler verecektir."

(Kaynak : Ebu Sa'id, Abdurrahman en-Neysaburi el-Hanefi, Tefsiru'l-Hanefi)

2-) Kadir Gecesi namazı hakkında İbnü Abbas (Radıyallahu Anhüma) 'dan Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

"Her kim Kadir Gecesi'nde 2 rekat kılar da her bir rekatında 1 Fatiha, 7 kere de İhlas Suresi okursa, selam verdiğinde ise 70 kere :

[Estağfirüllahe veetûbüileyh]

'Allah-u Te'ala'dan af isterim ve Sana tevbe ediyorum.' derse, Allah-u Te'ala kendisini ve anne babasını affetmedikçe yerinden kalkmaz.

Allah-u Te'ala cennete melekler gönderir de onlar onun için ağaçlar dikerler, köşkler yaparlar ve ırmaklar akıtırlar. Kendisi de bunların tümünü görmedikçe dünyadan çıkmaz."

(Kaynak : Muhammed Hakki en-Nazilli, Hazinetü'l-esrar)

3-) Rivayete göre Salihler son 10 gecenin her birince, Kadir gecesinin kıyamına niyet ederek 2 rekat kılarlardı. Ebu'Leys (Rahimehullah)'ın beyanına göre:

"Kadir gecesi namazının en azı 2 rekat, ortası yüz rekat en çoğu ise bin rekattır. Her bir rekatta kıraatın ortası, Fatiha'dan sonra bir İnna Enzelna(yani Kadir suresi), üç kere de İhlas okumaktır. Her iki rekatta bir selam verilir, selamın ardından da Rasulüllah(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e salavat okunur." buyurmuştur. (Kaynak : İsma'il Hakki el-Bursevi)

12 REKATLIK NAMAZ VE KILINIŞI:

1-) 27. gece 12 rekat kılar, her rekatta Fatiha'dan sonra 3 kere İnna Enzelna (Kadir Suresi), 10 kere de İhlas surelerini (Gulhuvallahüehad) okur, namazı bitirince :

[Subhanellahi velhamdülillahi velâilêhe illallahü vellahüekberu velâhavle velâguvvete illabillahilaliyyilzim. Adedemâalimellahu vezinetemâalimellahu vemilemâelimellah.]

'Allah-u Te'ala'nın bildikleri adedince, Allah-u Te'alanın bildikleri ağırlığınca ve Allah-u Te'alanın bildiği şeyler dolusunca şu zikirleri yapıyorum ki; Allah-u Te'ala bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler Allah-u Te'ala'ya mahsustur, Allah-u Te'ala'dan başka hiçbir ilah yoktur, Allah-u Te'ala her şeyden büyüktür, O pek yüce ve çok büyük olan Allah-u Te'ala'nın yardımı olmadan hiçbir şeye güç ve kuvvet yoktur.' der.

(Kaynak : Muhammed ibnü Hatiriddin, el-Cevahiru'l-hams)

100 REKATLIK NAMAZ VE KILINIŞI:

Abdullah ibnü Mes'ud (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"…Zayıf olan kimse 100 rekat namaz kılsın ve her rekat içerisinde bir kere Ümmül-Kur'an (Fatiha Suresi), bir kere 'İnnâ Enzelnâ' (Kadir Suresi) okusun, namazdan sonra da 70 kere 'Estağfirullah' diyerek Allah-u Te'ala'dan mağfiret talep etsin. Sonra da maddi-manevi istekleri için dua yapar. Böylece Allah-u Te'ala ona vasfedenlerin tarif edemeyeceği kadar sevaplar verecektir…" (Hadisi Şerifin uzun kısmına Lalegül Dergisi'nden bakabilirsiniz.) (Kaynak : Ebu'l-Hasen, Fezilül-a'mal, Ahmed ibnüz-Ziya el-Kuraşi el-Hanefi)

100 rekat namazın her rekatında 1 Fatiha ve 1 Kadir Suresi okunmaktadır.

Diğer bir rivayet:

Rivayete göre Salihler son 10 gecenin her birince, Kadir gecesinin kıyamına niyet ederek 2 rekat kılarlardı. Ebu'Leys (Rahimehullah)'ın beyanına göre:

"Kadir gecesi namazının en azı 2 rekat, ortası yüz rekat en çoğu ise bin rekattır. Her bir rekatta kıraatın ortası, Fatiha'dan sonra bir İnna Enzelna(yani Kadir suresi), üç kere de İhlas okumaktır. Her iki rekatta bir selam verilir, selamın ardından da Rasulüllah(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e salavat okunur." buyurmuştur. (Kaynak : İsma'il Hakki el-Bursevi)

KADİR GECESİ NAMAZLARI NE ZAMAN KILINACAK?

Tarifini paylaştığımız bu namazlar Kadir Gecesi yani Ramazan ayının 27. gecesi kılınacaktır. 2023 yılında Kadir gecesi 17 Nisan Pazartesiyi18 Nisan Salıya bağlayan gecedir. Bu akşam Pazartesi akşam namazından sonra bu namazları kılabilirsiniz. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin...

KADİR GECESİ OKUNACAK ÇOK ÖNEMLİ BİR DUA

Âişe (Radıyallâhu Anhâ) şöyle anlatmıştır: "Bir kere ben: 'Yâ Rasûlellâh! Kadir Gecesi'ne denk gelirsem ne diyeyim?' diye sorunca:

[Allahümme inneke afuvvün tuhibbülafve feğfuannî]

"'Ey Allâh! Gerçekten Sen çok affedicisin, affı seversin, öyleyse beni affet.' de." buyurdu." (İbnü Mâce, es-Sünen, ed-Du'â:5, rakam:3850, 2/1265; etTirmizî, es-Sünen, ed-De'avât:85, rakam:3513, 5/533; en-Nesâî, es-Sünenü'l-kübrâ, etTa'bîr:32, rakam:7712, 4/407; Ahmed ibnü Hanbel, el-Müsned, rakam:25384, 42/236)

KADİR GECELERİNE AİT ÖZEL BİR NAMAZ VEYA İBADET ŞEKLİ VAR MIDIR? (DİYANET FETVASI)

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

KADİR GECESİNDE YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR? (DİYANET)

1) Kendimiz hesaba çekmeliyiz. Hayatımızın ahirete tealluk eden hesabını iyi yapmalıyız.

2) Kulluk bilincimizi oluşturmalıyız.

3) Kendimize mümin bilinci oluşturmalıyız.

4) Çokça zikir etmeliyiz. Zikir insana kalp sağlamlığı ve mutlu bir bakışa vesile olur.

5) Her daim Kuran okumalı veya Kuran dinlemeliyiz ve bu aylarda daha da artırarak devam etmeliyiz yakin ölüm bize gelinceye kadar.

6) Kaza namazlarımızı kılmaya gayret göstermeli, teheccüt ve nafile ibadetlere azami gayret sarf etmeliyiz.

7) Anaya babaya ve yakınlarımıza iyilikle muamele etmeli ve Allah'ın emri olan sıla-i rahimi gözetmeliyiz.

8) Fakirlere, yoksullara, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeli ve bunların derdi ile her zaman dertlenmeliyiz.

9) Kabirlerimizi ziyaret etmeli ve bir gün bizde öleceğimizin farkında olmalı ve kabir ziyaretlerinden ibret almalıyız.

10) Bu ayda tutulan oruç vesile ile nefsimizi terbiye etmeliyiz.

11) Çocuklara hediyeler vermeli ve çocuklarımıza mübarek gün ve gecelerin ehemmiyetini öğretmeliyiz. Çocuklarımızı bu aylarda namaza ve camiye alıştırmalıyız.

12) Küslerin barışmasına vesile olmaya gayret göstermeli ve üç günden fazla kardeşler arasında küslüğün helal olmadığının farkında olmasını sağlamak

13) Hasta ziyaretlerinde bulunulmalı, hastayı ziyaret etmek cennette bulunmak gibidir.