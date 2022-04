Kadir Gecesi kılınacak 2 rekat namaz tarifi! Kadir Gecesi 2 rekatlık namaz nasıl kılınır?

Kadir Gecesi'nde kılınacak namazlar nelerdir merak ediliyor. Ramazan ayının 27. gecesi mübarek Kadir Gecesi'dir. Bu gecede namaz kılmak, ibadet yapmak, Kur'an-ı Kerim okumak, zikir çekmek oldukça sevaptır ve alimler tarafından tavsiye edilmiştir. Peki Kadir Gecesi'nde hangi namazlar kılınır? Kadir Gecesi 2 rekatlık namazın tarifi nedir? Kadir Gecesi 12 rekatlık namazın tarifi nedir? Kadir Gecesi'ne özel kılınacak namaz var mı? Kadir Gecesi namazları ve tariflerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Kadir Gecesi kılınacak 2 rekat ve 12 rekat namaz tarifi! Kadir Gecesi 2 rekatlık namaz nasıl kılınır? Kadir Gecesi 12 rekatlık namaz nasıl kılınır Şimdiden Allah kabul eylesin...

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesidir. Bu yıl Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk gelmektedir. Yani 2021 Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi'yi 9 Mayıs Pazar'a bağlayan gecedir.

Kadir Gecesi : 8 Mayıs Cumartesi'yi 9 Mayıs Pazar'a bağlayan gece

2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2022 Kadir Gecesi : 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayan gece

KADİR GECESİ'NDE KILINACAK 2 REKATLIK NAMAZ VE TARİFİ

1-) Kadir Gecesi namazı hakkında İbnü Mes'ud (Radıyallahu Anh) 'dan Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

"Her kim Kadir Gecesi'nde 1 kere Fatiha, 3 kere de İhlas Suresi okuyarak 2 rekat kılar ve namazdan sonra:

(Duanın Arapça okunuşu:)

"Subhanemenhüvegâimüllêyeshü. Sübhanemenhüvedêimülleyelhu. Sübhanemenhüvehâfizülleyeğfül. Sübhanemenhüve ğaniyyülleyeftegir. Sübhanemenhüvecevêdülleyebhal. Sübhanemenhüve halîmülleyeğcel. Sübhanellahivelhamdülillahi velâilâheillallahüvellahüekber. Velâhavle velâgüvvete illabillah. Sübhanekeyâalîmü yâ azîm. İğfirlizzenbelazîm."

'Kaim (mahlukatı üzerine tam bir gözetici) olup yanılmayan Zât'ı tesbih ederim. (Her kzaman) daim olup abesle iştiğal etmeyen Zat'ı tesbih ederim. (Her vakit kullarına) Hafiz olup hiç gafil olmayan Zat'ı tesbih ederim. Zengin olup hiç muhtaç olmayan Zat'ı tesbih ederim. Cömert olup hiç cimri olmayan Zat'ı tesbih ederim. Hilm sahibi olup (kullarına ceza vermekte) acele etmeyen Zat'ı tesbih ederim.' der ve sonra:

'Allah-u Te'ala'yı tesbih eder ve O'na hamdederim. Allah-u Te'ala'dan başka hiçbir ilah yoktur. Allah-u Te'ala her şeyden büyüktür. O Yüce ve Büyük olan Allah-u Te'ala'nın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş, hiçbir ibadete de kuvvet yoktur. Seni (noksan sıfatlardan) tenzih ederim (Allahım). Ey (her şeyi bilen) Alîm! Ey (her şeyden büyük olan) Azîm! Benim için büyük günahlarımı bağışla.' der.

Kim bu namazı kılıp namazdan sonra da böyle dua ederse, ona müjde olsun, ona tekrar müjdeler olsun. Allah-u Te'ala ona hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak işitmedik ve hiçbir beşerin kalbine hayali dahi gelmedik nimetler verecektir."

(Kaynak : Ebu Sa'id, Abdurrahman en-Neysaburi el-Hanefi, Tefsiru'l-Hanefi)

2-) Kadir Gecesi namazı hakkında İbnü Abbas (Radıyallahu Anhüma) 'dan Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

"Her kim Kadir Gecesi'nde 2 rekat kılar da her bir rekatında 1 Fatiha, 7 kere de İhlas Suresi okursa, selam verdiğinde ise 70 kere:

[Estağfirüllahe veetûbüileyh]

'Allah-u Te'ala'dan af isterim ve Sana tevbe ediyorum.' derse, Allah-u Te'ala kendisini ve anne babasını affetmedikçe yerinden kalkmaz.

Allah-u Te'ala cennete melekler gönderir de onlar onun için ağaçlar dikerler, köşkler yaparlar ve ırmaklar akıtırlar. Kendisi de bunların tümünü görmedikçe dünyadan çıkmaz."

(Kaynak : Muhammed Hakki en-Nazilli, Hazinetü'l-esrar)

NAMAZLARIN KISACA TARİFİ

2 REKATLIK NAMAZ:

1. rekat : 1 Fatiha + 3 İhlas Suresi

2. rekat : 1 Fatiha + 3 İhlas Suresi

2 REKATLIK DİĞER NAMAZ:

1. rekat : 1 Fatiha + 7 İhlas Suresi

2. rekat : 1 Fatiha + 7 İhlas Suresi

Selam verdiğinde 70 kere [Estağfirüllahe veetûbüileyh]

KADİR GECESİ NAMAZLARI NE ZAMAN KILINIR?

Tarifini paylaştığımız bu namazlar 27 Nisan Çarşamba'yı 28 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece kılınmaktadır.

Haberler.com - Gündem