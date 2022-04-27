Kadir Gecesi 100 rekatlık namaz ve kılınışı! Kadir Gecesi Kılınacak (Yüz) 100 Rekatlık Namaz ve Tarifi! Ramazan'ın 27. gecesi 100 rekat namaz!

Kadir Gecesi kılınacak çok önemli namazlar vardır. Bu namazlardan birisi de 100 rekatlık namazdır. Peki, 100 Rekatlık Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi Kılınacak 100 Rekatlık Namaz ve Tarifi! Ramazan'ın 27. gecesi 100 rekat namazın kılınışı nasıldır? Kadir gecesinde 100 rekatlık namazda hangi sureler okunacak? Kadir gecesi 100 rekatlık namaz bu akşam mı kılınır? İşte 100 rekatlık namaz ve kılınış tarifi...

KADİR GECESİ 2022 NE ZAMAN?

Kadir Gecesi'nin kesin tarihi bilinmemektedir. Fakat birçok kaynağa göre Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesidir. Bu yıl Ramazan'ın 27. gecesi ise 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayan gece olacaktır. Yani haftaya Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece Kadir gecesidir.

Kadir Gecesi (27. gece) : 27 Nisan Çarşamba'yı 28 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece

KADİR GECESİNDE KILINACAK 100 REKATLIK NAMAZ VE KILINIŞI!

100 rekatlık namaz:

Abdullah ibnü Mes'ud (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"… Zayıf olan kimse 100 rekat namaz kılsın ve her rekat içerisinde bir kere Ümmül-Kur'an (Fatiha Suresi), bir kere 'İnnâ Enzelnâ' (Kadir Suresi) okusun, namazdan sonra da 70 kere 'Estağfirullah' diyerek Allah-u Te'ala'dan mağfiret talep etsin. Sonra da maddi-manevi istekleri için dua yapar . Böylece Allah-u Te'ala ona vasfedenlerin tarif edemeyeceği kadar sevaplar verecektir…" (Hadisi Şerifin uzun kısmına Cübbeli Ahmet Hoca'nın Lalegül Dergisi'nden bakabilirsiniz.)

(Kaynak : Ebu'l-Hasen, Fezilül-a'mal, Ahmed ibnüz-Ziya el-Kuraşi el-Hanefi)

100 rekatlık diğer namaz:

Rivayete göre Salihler son 10 gecenin her birince, Kadir gecesinin kıyamına niyet ederek 2 rekat kılarlardı. Ebu'Leys (Rahimehullah)'ın beyanına göre:

"Kadir gecesi namazının en azı 2 rekat, ortası yüz rekat en çoğu ise bin rekattır. Her bir rekatta kıraatın ortası, Fatiha'dan sonra bir İnna Enzelna(yani Kadir suresi), üç kere de İhlas okumaktır. Her iki rekatta bir selam verilir, selamın ardından da Rasulüllah(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e salavat okunur." buyurmuştur.

(Kaynak : İsma'il Hakki el-Bursevi)

NOT = Bu namazı 2 rekat veya 1000 rekat da kılabilirsiniz.

KADİR GECESİ 100 REKATLIK NAMAZIN KISACA TARİFİ

1. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi okunur. 2. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi okunur. 3. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi okunur. .....

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99. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi okunur. 100. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 1 Kadir Suresi okunur.

Namazdan sonra 70 kere "Estağfirullah" okunur. Sonra da maddi-manevi istekler için dua yapılır.

Diğer namazın tarifi:

Diğer namazda 100 rekatın her rekatında 1 Fatiha + 1 Kadir Suresi + 3 İhlas Suresi okunur.

KADİR GECESİ NAMAZLARI NE ZAMAN KILINACAK?

Tarifini paylaştığımız bu namazlar Kadir Gecesi yani Ramazan ayının 27. gecesi kılınacaktır. 2022 yılında Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba'yı 28 Nisan Perşembe'ye bağlayan gecedir. Bu akşam Çarşamba akşam namazından sonra bu namazları kılabilirsiniz. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin...

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