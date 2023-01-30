Kadir Ezildi Yok mu? Bugün Kadir Ezildi neden yok? (YENİ BÖLÜM) FOX TV 30 Ocak yayın akışı!

Fox ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim programında sunuculuk yapan Kadir Ezildi'den gelen haber sevenlerini üzdü. Anneannesni kaybeden Ezildi üzüntüsünü sevenleriyle paylaşırken Kadir Ezildi Yok mu? Bugün Kadir Ezildi neden yok gibi konular merak edildi.

En Hamarat Benim programının sunucusu olan Kadir Ezildi'nin annesi değil, anneannesi vefat etti. Kadir Ezildi'nin anneannesi olan Gülhanım Kaplan'ın vefat haberi sevenlerini üzdü. Peki, Kadir Ezildi Yok mu? Bugün Kadir Ezildi neden yok? İşte,

FOX TV 30 Ocak yayın akışı!

BUGÜN KADİR EZİLDİ NEDEN YOK?

En Hamarat Benim programının sunucusu olan Kadir Ezildi'nin annesi değil, anneannesi vefat etti. Kadir Ezildi'nin anneannesi olan Gülhanım Kaplan'ın vefat haberi sevenlerini üzdü. Fox TV yayın akışı bilgileri ise şuan görüntülenemiyor.

Yılın son akşamında buraya bırakacağım benim ve bizim için çok özel bir video var ;

Bir evde geçen öyle bir hayat düşünün ki en başından en sonuna geçen zaman diliminde acısıyla , tatlısıyla , geçirdiğim içinde büyüdüğüm olgunlaştığım ev , her odasında geçirdiğim onca hatıra , baktığım da her döktüğüm gözyaşının ve kahkahanın bu kadar anlamlı ve özel olması 22 yılın en büyük hediyesi ve bir o kadar büyük , bir ayrılıktan ziyade yeni bir başlangıç tüm yaşanmışlıklarımı burada bırakıp yeni bir sayfa için hazırım ! bana kazandırdığı insanlarla Yoluma devam edecegim ve en güzelide kocaman bir aileye sahip oldum sizler sayesin de yeni sayfaları daha güzel anılarla dolduracağız , biz yeterki varolalım

Ve yeni yılın hepinize bol şans bereket ve huzur getirmesini diliyorum

İşte, FOX TV 30 Ocak yayın akışı: