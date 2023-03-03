En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu ünlü fenomen Kadir Ezildi hakkında nişanlandı iddiası ortaya atıldı. Parmağında alyans gören hayranları araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kadir Ezildi nişanlandı mı? En Hamarat Benim'in sunucusu Kadir Ezildi evli mi, nişanlandı mı?

En Hamarat Benim adlı programın sunuculuğunu yapan Kadir Ezildi, sosyal medyada da yoğun ilgi gören isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde anneannesini kaybeden Kadir Ezildi, büyük bir acı yaşamıştı. Peki, Kadir Ezildi nişanlandı mı? En Hamarat Benim'in sunucusu Kadir Ezildi evli mi, nişanlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

KADİR EZİLDİ NİŞANLANDI MI?

Temizlik Avcıları programıyla büyük bir çıkış yakalayan Kadir Ezildi, gündüz kuşağında En Hamarat Benim programını sunuyor. Başarılı bir sunuculuk yapan Ezildi son dönemde parmağındaki alyans sebebiyle sıklıkla gündeme geliyor. Sosyal medyada Ezildi'nin nişanlandığına dair iddialar dolaşıyor. Konuyla ilgili sessiz kalmayan Ezildi yaptığı paylaşımlarla yüzüğün sebebini açıkladı.

Kadir Ezildi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yüzüğümü çok soruyorsunuz. Yardım yayınında görenler olmuş. Bacımın evlilik yüzüğü. Kısmetliydi taktım hayırlı kısmetlerim olsun." ifadelerine yer verdi. Kadir Ezildi'nin bacım dediği kişinin ise, geçtiğimiz aylarda vefat eden anneannesi olduğu anlaşıldı.