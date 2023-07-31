Kadir Ezildi küfür mü etti? (VİDEO) Kadir Ezildi'nin küfür ettiği video gündem oldu!

Temizlik Avcıları programıyla büyük bir çıkış yakalayan Kadir Ezildi, reklam yaparken kamera kapandı sanıp okkalı bir küfür etti. Kadir Ezildi'nin küfür ettiği video sosyal medyada gündem oldu. Peki Kadir Ezildi küfür mü etti? merak ediliyordu. İşte Kadir Ezildi küfür videosu!

Kadir Ezildi küfür etti! Temizlik Avcıları programıyla büyük bir çıkış yakalayan Kadir Ezildi, reklam yaparken kamera kapandı sanıp okkalı bir küfür etti. Kadir Ezildi'nin küfür ettiği video sosyal medyada gündem oldu. Peki Kadir Ezildi küfür mü etti? merak ediliyordu. İşte Kadir Ezildi küfür videosu haberimizde...

KADİR EZİLDİ KÜFÜR MÜ ETTİ?

En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu Kadir Ezildi, ürün tanıtımı yaparken kamerayı kapatmayı unutup okkalı bir küfür etti. Ezildi'nin küfür ettiğini gören takipçileri fenomeni mesaj yağmuruna tuttu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoların ardından TLC ekranlarında yayınlanan Temizlik Avcıları programı ile büyük bir üne kavuşan Kadir Ezildi, sosyal medyada büyük bir kitleye sahip.

KADİR EZİLDİ KÜFÜR ETTİ

Sivri dilliğiyle de dikkat çeken ve lafını esirgemeyen Kadir Ezildi, bir diş macunu markası için çektiği reklam videosun ardından kamerayı kapatmadığını unutup okkalı bir küfür etti. Reklam yaptığı sırada "Siz de tıklayıp alabilirsiniz. Haydi buyurun" dedikten sonra kamerayı kapattı sanıp "Eşeğin s***ni alırsınız" demesi takipçilerini şaşkına uğrattı.

Durumu çok geç fark eden fenomen isim sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak takipçilerinden özür diledi. Hata yaptığını kabul eden Ezildi, markayla ilgili bir durum olmadığını, çekimi 4-5 kez tekrarlamak zorunda kalması yüzünden kendine sinirlendiğini ve menajerine söylediğini dile getirdi. Ezildi "İnsanlık hali, ben markadan memnunum hiçbir şikayetim yok, size de söylenen bir kelime değildi. Kırdıysam, üzdüysem özür dilerim" dedi.