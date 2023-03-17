Ekranların sevilen yapımlarından bir tanesi olan En Hamarat Benim Sunucusu Kadir Ezildi Evli mi? Araştırılıyor. Birçok kişi Kadir Ezildi evli mi, değil mi merak ediyor ve internet üzerinde araştırıyor. Peki, Kadir Ezildi evli mi? Kadir Ezildi evlendi mi, nişanlı mı? En Hamarat Benim Sunucusu Kadir Ezildi Evli mi?

Kadir Ezildi evli mi? Sorusu, sevenleri tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Temizlik Avcıları programıyla ilk kez ekranlara çıkan Kadir Ezildi hakkında birçok detay merak ediliyor ve araştırılıyor. Kadir Ezildi'nin hayatına dair bilgiler program takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Kadir Ezildi evli mi? Kadir Ezildi evlendi mi, nişanlı mı? En Hamarat Benim Sunucusu Kadir Ezildi Evli mi?

KADİR EZİLDİ EVLİ Mİ?

Daha öncesinde yer aldığı programlarda yüzük ile görüntülenen Kadir Ezildi, konuya ilişkin "Bacımın evlilik yüzüğü" açıklamaların bulunmuştu. Daha sonra Kadir Ezildi'nin bacım dediği kişinin ise, geçtiğimiz aylarda vefat eden anneannesi olduğu anlaşıldı. Bu nedenle daha sonra açıklama yapmaması nedeniyle Kadir Ezildi'nin evli olmadığı bilinmektedir.

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Televizyon programında ilk kez tanınan Kadir Ezildi, sosyal medyada kısa sürede fenomen hale geldi. 19 Mart 1995 yılında dünyaya gelen Kadir Ezildi, baba tarafı aslen Konyalı anne tarafı Bayburtlu'dur. İstanbul annesi ve erkek kardeşi ile yaşayan Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. Temizlik hastası olan Kadir Ezildi, TLC televizyonunda yayınlanan yarışma programı ile üne kavuştu.