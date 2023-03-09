Temizlik Avcıları programıyla ilk kez ekranlara çıkan Kadir Ezildi, sosyal medyada da ilgi gördü. Özlü sözleri, esprili sözleriyle ön plana çıkan Kadir Ezildi'nin hayatına dair bilgiler program takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Kadir Ezildi evlendi mi? Kadir Ezildi parmağında neden yüzük var?

En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu ünlü fenomen Kadir Ezildi hakkında detayları araştırıyor. Parmağında alyans gören hayranları araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kadir Ezildi evlendi mi? Kadir Ezildi parmağında neden yüzük var?

KADİR EZİLDİ EVLENDİ Mİ?

Ünlü sunucu Kadir Ezildi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yüzüğümü çok soruyorsunuz. Yardım yayınında görenler olmuş. Bacımın evlilik yüzüğü. Kısmetliydi taktım hayırlı kısmetlerim olsun." ifadelerine yer verdi. Kadir Ezildi'nin bacım dediği kişinin ise, geçtiğimiz aylarda vefat eden anneannesi olduğu anlaşıldı.