Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişleri kimdir? Sorusu, yapılan atama ile birlikte gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Valisi olarak görevlendirilirken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise Erzincan Valisi oldu. Peki, Kadir Ekinci kimdir? Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişi Kadir Ekinci hayatı ve biyografisi

KADİR EKİNCİ KİMDİR?

1974 yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğan Ekinci; ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1998 yılında mezun oldu. 1998 - 1999 yılları arasında İzmit'te askerlik görevini tamamladı.

2000 yılında Kaymakamlık mesleğine Sivas Kaymakam Adayı olarak başladı. İl stajının ardından, Hafik'te Kaymakam Refikliği stajını bitirdi. Mülkiye Teftiş Stajını tamamladıktan sonra Millî Güvenlik Kurulunca düzenlenen Kamu Diplomasisi kursuna katıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen yabancı dil kursunun ardından, Emirgazi (Konya) ve Eldivan (Çankırı) Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Londra'da yabancı dil eğitimini tamamlayarak yurda dönen Ekinci, 88. Dönem Kaymakamlık kursuna katıldı. 2004 yılında Koyulhisar Kaymakamlığında göreve başlayan Ekinci daha sonra Gölova (Sivas) Kaymakamlığı, Sivas Vali Yardımcılığı ve Gazipaşa (Antalya) Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.[1]

Beypazarı (Ankara) Kaymakamı iken 26.10.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bingöl'e Vali olarak atandı.